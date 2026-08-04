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Varanasi News: बारिश से चितईपुर-चुनार रोड पर भरा पानी, वाहन चालकों को हुई दिक्कत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी संवाददाता। भोर में हुई तेज बारिश के कारण चितईपुर-चुनार रोड पर जगह-जगह पानी वाराणसी संवाददाता। भोर में हुई तेज बारिश के कारण चितईपुर-चुनार रो

बारिश से चितईपुर-चुनार रोड पर भरा पानी, वाहन चालकों को हुई दिक्कत
बारिश से चितईपुर-चुनार रोड पर भरा पानी, वाहन चालकों को हुई दिक्कत

Varanasi News: वाराणसी संवाददाता। भोर में हुई तेज बारिश के कारण चितईपुर-चुनार रोड पर जगह-जगह पानी भर गया। सड़क पर जलभराव होने से सुबह काम पर जाने वाले वाहन चालकों और राहगीरों को काफी परेशानी हुई। तेज बारिश की वजह से नालियों का पानी सड़क पर आ गया। चितईपुर चौराहे से लेकर चुनार की तरफ जाने वाले मार्ग पर कई जगहों पर पानी जमा हो गया। दोपहिया वाहन चालक फिसलकर गिरते-गिरते बचे, वहीं छोटे वाहनों को भी निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बारिश में इस रोड पर जलभराव की समस्या हो जाती है। नालियों की सफाई न होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पाती।

स्कूली बच्चों और नौकरीपेशा लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई।नगरवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि बरसात से पहले नालियों की सफाई और जलनिकासी की समुचित व्यवस्था कराई जाए, ताकि लोगों को परेशानी न हो।

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