Varanasi News: बारिश से चितईपुर चुनार रोड पर जलजमाव
Varanasi News: वाराणसी में मंगलवार सुबह अच्छे बारिश के कारण चितईपुर-चुनार रोड पर जलजमाव हुआ। इस बारिश ने शहरी क्षेत्रों में भी हल्की बूंदाबांदी की, जिससे आवागमन में कठिनाइयाँ उत्पन्न हुईं। मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में 13 एमएम बारिश दर्ज की गई और अगले दो से तीन दिनों में और बारिश के संकेत हैं।
Varanasi News: वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। जिले के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र में मंगलवार सुबह अच्छी बारिश हुई। इससे चितईपुर-चुनार रोड सहित कई जगह जलजमाव हो गया। शहरी क्षेत्र में हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने पिछले 24 घंटे में 13 एमएम बारिश दर्ज की। अगले दो से तीन दिनों रूक-रूक कर बारिश के संकेत हैं। मंगलवार सुबह करीब चार बजे से करीब 10 बजे तक रोहनिया, राजातालाब बाइपास, मिर्जापुर जनपद की सीमा से लगाए कछवा रोड, कपसेठी, सेवापुरी, जंसा, रामेश्वर, लोहता में तेज तो बड़ागांव, हरहुआ सहित शहरी क्षेत्र में छिटपुट बारिश हुई। बारिश के कारण अखरी चौराहा से लेकर चितईपुर तक रोड पर कई जगह जलजमाव हो गया।
इससे लोगों को आवागमन में परेशानी हुई। मंगलवार को अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रहा।
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