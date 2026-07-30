Varanasi News: गतका स्पर्धा में खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन

Varanasi News: गतका स्पर्धा में खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन
Varanasi News: वाराणसी के ज्योति कान्वेंट स्कूल में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में गतका प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रबंधक डॉ. दिलीप कुमार और प्रधानाचार्य सरिता प्रजापति ने खेल के महत्व पर बात की। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया, जिसमें सूर्यांश, ज्योति, और अन्य शामिल हैं।
Varanasi News: वाराणसी। दीनदासपुर स्थित ज्योति कान्वेंट स्कूल में गुरु पूर्णिमा पर बुधवार को गतका प्रतियोगिता हुई। प्रबंधक डॉ. दिलीप कुमार और प्रधानाचार्य सरिता प्रजापति ने खेल के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रतियोगिता में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए सूर्यांश, ज्योति, जिज्ञासा, सर्वेश, अनुराग, दिव्या, खुशी, सृष्टि, माही, लकी, परी, प्रेमलता, शुभम, कौशिक, किशन को सम्मानित किया गया। कोच सजीवन पटेल, जितेंद्र, अनुराग, अनुराधा, रिंकी, नेहा और अंजलि उपस्थित रहीं।
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