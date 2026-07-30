Varanasi News: मानव कल्याण में हो ज्ञान का प्रयोग

चौबेपुर प्रतिनिधि के मुताबिक स्वर्वेद महामंदिर धाम में हजारों ने श्रद्धालुओं ने गुरु वंदना और दर्शन किया। उन्होंने विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु महर्षि सदाफल देव महाराज की प्रतिमा के समक्ष नमन किया। इसके अलावार शाहपुर स्थित सती मां धाम में पूजन-अर्चन किया गया। मिर्जामुराद प्रतिनिधि के मुताबिक श्यामामाता योगाश्रम में भक्तिभाव से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और शिष्य पहुंचे। उन्होंने स्वामी आत्मानंद महाराज का दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि गुरु कृपा से अज्ञान दूर होता है। आश्रम में मेले सरीखा दृश्य था। गुब्बारे, खिलौने, नानखटाई, मूंगफली की दुकानें लगी थीं। गौर, चक्रपाणपुर, कोसड़ा, राने, लालपुर, रूपापुर, बेनीपुर समेत कई गांवों के लोग यहां पहुंचे।

आश्रमों में तादाद

शिवपुर प्रतिनिधि के मुताबिक फलाहारी बाबा आश्रम में शिष्यों ने महंत रामदास त्यागी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि गुरु मनुष्य के भीतर अज्ञान रूपी अंधकार दूर करता है। आश्रम में वाराणसी, जयपुर सहित कई स्थानों से श्रद्धालु यहां पहुंचे। विनोद कुमार दुबे, पुरुषोत्तम जालान, आनंद अग्रवाल, कमलेश केशरी, पुजारी जितेंद्र तिवारी, लल्लू बाबा, अशोक मौर्य मौजूद रहे। पिंडरा प्रतिनिधि के मुताबिक थाना गांव स्थित स्वामी हरहरानंद आश्रम में विविध कार्यक्रमों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। आचार्य प्रमोद सिंह ने गुरु की महिमा का वर्णन किया। पुजारी चंद्रभूषण पांडेय ने प्रसाद वितरण किया। पूर्व एमएलसी राजेदव सिंह, एडवोकेट विनीत कुमार सिंह, तहसील बार अध्यक्ष प्रीतराज माथुर, पूर्व अध्यक्ष अशोक पांडेय, राजुकमार तिवारी, डॉ शशिकांत सिंह, विजय शंकर पांडेय, मुन्ना सिंह, अनुराग जायसवाल, कुंवर सुरेश पांडेय, अंशु सिंह, शिव तिवारी, सर्वेश सिंह, पप्पू गिरी रहे। मौनी बाबा आश्रम, जगरूदेव आश्रम, करखियाव स्थित राधा स्वामी आश्रम में भी गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया। बड़ागांव प्रतिनिधि के मुताबिक गांगकला स्थित त्रिपदा पब्लिक स्कूल में गुरु पूर्णिमा मनाया गया। प्रबंधक कन्हैया लाल पटेल और प्रधानाचार्य अशोक पांडेय मौजूद रहे।