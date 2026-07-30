Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Varanasi News: भृगु ज्योतिष आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

Varanasi News: वाराणसी के चौकाघाट स्थित भृगु ज्योतिष आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। भक्तों ने यज्ञ, हवन और व्यास पूजन में भाग लिया। गुरु डॉ. एसबी पाठक का पूजन विधिपूर्वक किया गया। इस अवसर पर गुरु दीक्षा कार्यक्रम भी आयोजित हुआ, जहाँ गुरु ने शिष्यों को आशीर्वचन दिए।

Varanasi News: भृगु ज्योतिष आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया

Varanasi News: वाराणसी। चौकाघाट स्थित भृगु ज्योतिष आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव धार्मिक वातावरण में मनाया गया। आश्रम में जुटे भक्तों ने यज्ञ, हवन और व्यास पूजन में सहभागिता की। इसके उपरांत गुरु डॉ. एसबी पाठक का विधि विधान पूर्वक पूजन किया। इस अवसर पर गुरु दीक्षा का कार्यक्रम भी हुआ। शिष्यों को दिए आशीर्वचन में कहा कि गुरु के प्रति किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। संदेह से ज्ञान का क्षय होता है।

ये भी पढ़ें:Varanasi News: गुरु का आशीर्वाद हजार किताबों के ज्ञान से बढ़कर : मुनि भावसागर
ये भी पढ़ें:गायत्री शक्तिपीठ में गुरु पूर्णिमा पर पंच कुडीय गायत्री यज्ञ
ये भी पढ़ें:सकारात्मक परिवर्तन के लिए गुरु की शिक्षा को जीवन में उतारें: स्वामी निरंजनानंद
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Varanasi Varanasi Latest News Varanasi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।