Varanasi News: भृगु ज्योतिष आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया
Varanasi News: वाराणसी के चौकाघाट स्थित भृगु ज्योतिष आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। भक्तों ने यज्ञ, हवन और व्यास पूजन में भाग लिया। गुरु डॉ. एसबी पाठक का पूजन विधिपूर्वक किया गया। इस अवसर पर गुरु दीक्षा कार्यक्रम भी आयोजित हुआ, जहाँ गुरु ने शिष्यों को आशीर्वचन दिए।
Varanasi News: वाराणसी। चौकाघाट स्थित भृगु ज्योतिष आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव धार्मिक वातावरण में मनाया गया। आश्रम में जुटे भक्तों ने यज्ञ, हवन और व्यास पूजन में सहभागिता की। इसके उपरांत गुरु डॉ. एसबी पाठक का विधि विधान पूर्वक पूजन किया। इस अवसर पर गुरु दीक्षा का कार्यक्रम भी हुआ। शिष्यों को दिए आशीर्वचन में कहा कि गुरु के प्रति किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। संदेह से ज्ञान का क्षय होता है।
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