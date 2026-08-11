Varanasi News: नगवा के 200 घरों में गैस आपूर्ति बाधित, नहीं बना भोजन
Varanasi News: वाराणसी के नगवा क्षेत्र में सोमवार सुबह सड़क खोदाई के दौरान पाइप लाइन कट गई, जिससे करीब 200 घरों में गैस आपूर्ति बाधित हो गई। रात तक सप्लाई रुकी रहने के कारण लोगों को भोजन बनाना मुश्किल हुआ। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही और विभागों के बीच समन्वय की कमी के चलते समस्या बढ़ी।
Varanasi News: वाराणसी। नगवा क्षेत्र में सोमवार सुबह सड़क खोदाई के दौरान पाइप लाइन कटने से करीब 200 घरों में गैस आपूर्ति बाधित हो गई। देर रात तक सप्लाई बाधित होने से अनेक घरों में भोजन नहीं बन पाया। कई लोगों को ऑनलाइन भोजन मंगाना पड़ा। ट्रॉमा सेंटर के सामने शिवप्रसाद गुप्त लेन सहित आसपास के इलाकों में बिजली के भूमिगत तार बिछाने के लिए खोदाई हो रही है। बिजली विभाग और गेल के बीच समन्वय के अभाव के चलते सुबह 9 बजे के आसपास खोदाई के दौरान गैस की पाइप लाइन कट गई। गैस रिसाव की सूचना पर गेल ने आपूर्ति बंद करा दी।
इसके चलते नगवा क्षेत्र के कई घरों में सोमवार दोपहर के बाद रात में भी भोजन नहीं बना। बुजुर्गों, बच्चों और कामकाजी परिवारों को काफी दिक्कत हुई। स्थानीय लोगों ने कहा कि यदि विभागों के बीच तालमेल होता और भूमिगत गैस लाइन की जानकारी ली गई होती तो इस समस्या से बचा जा सकता था। नगवा के मनोहर राम ने कहा कि इतनी बड़ी आबादी प्रभावित होने के बावजूद स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने समय रहते प्रभावी हस्तक्षेप नहीं किया।गेल वाराणसी के जीएम सुशील कुमार ने कहा कि नगवा क्षेत्र में बिजली के भूमिगत तार बिछाने के दौरान गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई थी। सूचना मिलते ही गेल की टीम पहुंची और मरम्मत कराई गई। पाइपलाइन की मरम्मत के कारण कई उपभोक्ताओं के पीएनजी कनेशन बंद किये गए। देर शाम तक आपूर्ति सामान्य कर दी गई।
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