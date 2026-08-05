Varanasi News: गंगाः पहली बार 62 मीटर पर पहुंचा जलस्तर
Varanasi News: वाराणसी में हाल की बारिश के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। राजघाट पर जलस्तर 62 मीटर तक पहुंच गया है, लेकिन अभी कोई खतरा नहीं है। जल आयोग का कहना है कि पिछले हफ्ते पानी में वृद्धि तेज हुई थी और अब स्थिर हो गई है। एनडीआरएफ स्थानीय निवासियों को सतर्क कर रही है।
Varanasi News: वाराणसी। विगत कुछ दिनों से वाराणसी सहित आसपास के जिलों में बारिश होने से गंगा के जलस्तर में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मंगलवार की रात 12 बजे राजघाट स्थित मीटर गेज पर जलस्तर 62 मीटर पर पहुंच गया है। इससे घाट किनारे हलचल बढ़ी है, लेकिन अभी खतरे की कोई बात नहीं है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक करीब एक हफ्ते पूर्व गंगा के जलस्तर में वृद्धि तेज शुरू हुई थी। लेकिन तीन दिन पहले पानी घटने लगा था। सोमवार की रात आठ बजे जलस्तर स्थिर हो गया था। मंगलवार की सुबह आधा सेमी प्रतिघंटा की वृद्धि शुरू हुई।
दोपहर दो बजे के बाद बढ़ने की रफ्तार प्रतिघंटा एक सेमी पर आ गया, जो देर रात तक बना रहा। राजघाट स्थित मीटर गेट पर चेतावनी बिंदु 70.262 मी. और खतरे का निशान 71.262 मीटर पर है। उधर, पानी बढ़ने से सबसे पहले असर ढाब इलाके में दिखने लगा है। गंगा के तटवर्ती इलाकों की फसलें डूबने लगी हैं। देर शाम एनडीआरएफ और जलपुलिस की टीम एनाउंस कर जलस्तर में वृद्धि से लोगों को सचेत कर रही थी।
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