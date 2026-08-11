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Varanasi News: गंगा का जलस्तर स्थिर, तटवासियों को राहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: गंगा का जलस्तर वाराणसी में स्थिर हो गया है, जिससे नाविकों और दुकानदारों ने राहत की सांस ली है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, अगले 24 घंटों में जलस्तर में कमी की संभावना है। इस दौरान, घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं।

Varanasi News: गंगा का जलस्तर स्थिर, तटवासियों को राहत

Varanasi News: वाराणसी, विशेष संवाददाता। गंगा का जलस्तर सोमवार दोपहर के बाद स्थिर हो गया। इससे नाविकों, दुकानदारों और तटवासियों ने राहत की सांस ली है। रात आठ बजे तक जलस्तर 63.80 मीटर पर था। विगत 24 घंटे के दौरान जलस्तर में छह सेंमी की वृद्धि हुई। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक मिर्जापुर और प्रयागराज में गंगा का जलस्तर स्थिर है। इसलिए अगले 24 घंटे में बनारस में भी घटाव शुरू हो सकता है। वहीं, आपदा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि विगत 24 घंटे से वाराणसी औऱ ऊपरी इलाकों में छिटपुट बारिश हो रही है। इससे नदियों में उफान की संभावना कम है।

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अभी गंगा में दूसरे प्रदेशों से बाढ़ का पानी आ रहा है। राहत की बात है कि अभी किसी बांध के खोलने की कोई सूचना नहीं है। उधर, सावन के दूसरे सोमवार को घाटों पर कांवरियों और भक्तों की भारी संख्या को देखते हुए जल पुलिस के साथ एनडीआरएफ एवं स्थानीय पुलिस अलर्ट रही। विश्वनाथ मंदिर सहित आसपास के शिवालयों में अभिषेक के लिए जल लेने घाटों पर पहुंचे श्रद्धावानों को पुलिस गहरे पानी में नहीं उतरने के लिए सतर्क कर रही थी। दशाश्वमेध, केदारघाट, शीतला, चेतसिंह, अस्सी आदि घाटों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।

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