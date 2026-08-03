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Varanasi News: ‘हरियाली’ में मिलीं पुराछात्राएं, ताजा कीं पुरानी यादें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी के पीएमश्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पूर्व छात्रा समागम ‘हरियाली’ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 1983 से 2001 तक की छात्रों ने भाग लिया और अपने छात्र जीवन की यादें ताजा कीं। छात्रों ने विद्यालय में पौधरोपण भी किया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। अद्वितीय नृत्य प्रस्तुतियों के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार भी दिए गए।

Varanasi News: ‘हरियाली’ में मिलीं पुराछात्राएं, ताजा कीं पुरानी यादें

Varanasi News: वाराणसी, मुख्य संवाददाता। पीएमश्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, मलदहिया में पूर्व छात्रा समागम ‘हरियाली’ का आयोजन रविवार को किया गया। कार्यक्रम में 1983 से 2001 तक की छात्राएं शामिल हुईं। सभी ने उल्लासपूर्ण वातावरण में अपने विद्यार्थी जीवन की सुनहरी यादें ताजा कीं। पुराछात्राओं ने विद्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया। उनके सम्मान में वर्तमान छात्राओं ने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। आराध्या दीक्षित ने शिव तांडव पर योग नृत्य किया। आराध्या को 21 सौ रुपये का विशेष पुरस्कार दिया गया। लोक नृत्य मोहिनी प्रजापति और सखियों ने किया। अकृति बरनवाल ने महाभारत आधारित गीत पर नृत्य किया। आयोजन में शामिल पुराछात्राओं में डॉ. मृदुला मलिक, डॉ. संगीता तिवारी, डॉ. इंदु विश्वकर्मा, डॉ. सीमा अस्थाना, डॉ. अर्चना तिवारी, कुसुम लता, सरिता तिवारी, डॉ. पुनीता पाठक, डॉ. दीपिका तिवारी, गायत्री सिंह, प्रियंका राय, मानसी कुमारी शामिल रहीं।

इससे पूर्व पुरातन छात्राओं की अगवानी बैंड बाजा और पुष्प वर्षा के साथ विद्यालय की छात्राओं-अध्यापिकाओं ने की। स्वागत प्रधानाचार्य निशा यादव ने किया। अध्यापिका अर्चना तिवारी ने विद्यालय की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। शिक्षिका सिम्मी पालने, डॉ. अर्चना सिंह ने भी विचार व्यक्त किए। संचालन मोनिका जायसवाल ने किया।

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