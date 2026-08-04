Varanasi News: गलत बयानबाजी से बचें जनप्रतिनिधि : रामकिशुन
Varanasi News: चिरईगांव के पूर्व सांसद रामकिशुन यादव ने जनप्रतिनिधियों से सलाह दी कि सस्ती लोकप्रियता के लिए गलत बयानबाजी से बचें। उन्होंने विकास कार्यों की धीमी गति और नहरों में पानी की कमी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जनता को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए और 2027 में भाजपा सरकार की विदाई तय है।
Varanasi News: चिरईगांव, संवाद। चंदौली के पूर्व सांसद रामकिशुन यादव ने सलाह दी कि सस्ती लोकप्रियता के लिए जनप्रतिनिधि गलत बयानबाजी से बचें। उन्हें काम कर जनता के विश्वास की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। मुंगेरीलाल के हसीन सपने दिखाने वालों को जनता भलीभांति समझती है।
विकास कार्यों पर चिंता
चिरईगांव में गौरा कला बाजार स्थित निजी संस्थान में मंगलवार को मीडिया से मुखातिब पूर्व सांसद ने विकास कार्यों की धीमी गति पर चिंता जताई। कहा कि वह जब तक सांसद रहे, तब तक क्षेत्र में शारदा सहायक नहर ,नियारडीह लिफ्ट कैनाल और भैंसा लिफ्ट कैनाल पूरी रफ्तार से काम करता रहा। पानी हेड से टेल तक पहुंचता था। बाबतपुर रजवाहे का पानी अंबा कुकुढ़ा तक जाता था। आज स्थितियां बदली हुई हैं। धान की रोपाई के समय नहरों में पानी गायब होने से किसान परेशान हैं।
सरकार की नाकामयाबी
उन्होंने अजगरा विधायक त्रिभुवन राम पर तंज कसा। कहा कि सरकार की नाकामयाबी छिपाने के लिए पूर्ववर्ती शासन पर तोहमत लगाना ठीक नहीं होता है। कहा कि वह तो खुद पीडब्ल्यूडी विभाग के चीफ इंजीनियर रह चुके हैं। उन्हें तो सब कुछ पता होगा लेकिन सरकार के दबाव में गलत बोलते रहते हैं। कहा कि जनता को गुमराह करने से काम नहीं चलेगा। वर्ष 2027 में भाजपा सरकार की विदाई तय है। अक्षय कुमार बबलू प्रधान, बद्रीनारायण यादव, भुल्लन प्रधान, राजकुमार यादव रहे।
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