Varanasi News: सुंदरपुर में देर रात ट्रक में लगी आग
Varanasi News: वाराणसी के सुंदरपुर में एक खाली ट्रक की डीजल टंकी में आग लग गई। चालक ने राहगीरों की सूचना पर ट्रक रोका, लेकिन आग तेजी से फैल गई। दमकल की गाड़ियाँ मौके पर पहुंचीं, लेकिन पीछे का पूरा हिस्सा नष्ट हो चुका था। घटनास्थल पर आवागमन रोक दिया गया था।
Varanasi News: वाराणसी। सुंदरपुर में गुरुवार देर रात चलते खाली ट्रक के डीजल टंकी में अचानक आग लग गई। राहगीरों की सूचना पर चालक ने ट्रक रोका। तब तक आग तेज हो गई थी। आग ट्रक के पहिए तक पहुंच गई और पीछे का हिस्सा भी आगोश में ले ली। सूचना पर भेलूपुर स्टेशन से दमकल की दो गाड़ियों के साथ लंका और चितईपुर पुलिस पहुंची। जब तक आग पर काबू पाया जाता, पीछे का पूरा हिस्सा नष्ट हो चुका था। उधर घटना और बचाव कार्य के दौरान आवागमन रोक दिया गया था।
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