Varanasi News: मिठाई और बेकरी की दुकान में लगी आग
Varanasi News: वाराणसी में पांडेयपुर स्थित श्री विनायक स्वीट्स नामक मिठाई और बेकरी की दुकान में गुरुवार को आग लगी। कर्मचारियों ने फायर उपकरणों का उपयोग कर आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की सूचना है। घटना से हजारों रुपए की हानि हुई।
Varanasi News: वाराणसी। मिठाई और बेकरी की दुकान में गुरुवार को संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग की लपटें कुछ ही देर में तेजी से फैल गई और दूर-दूर तक धुआं उठने लगा, दुकान के कर्मचारियों ने फायर उपकरणों की मदद से आग पर काबू पाया। इमसें हजारों रुपए का नुकसान हो गया। पांडेयपुर मानसिक चिकित्सालय रोड पर पांडेयपुर त्रिमुहानी पर स्थित श्री विनायक स्वीट्स नामक बेकरी आग की सूचना पर कैंट पुलिस मौके पर पहुंची और फायर सर्विस की टीम आने से पहले ही दुकान में रखें अग्निशमन संयंत्रों की सहायता से आग पर काबू पा लिया। पांडेयपुर त्रिमुहानी स्थित ठकुरापुरा पांडेयपुर के रहने वाले मुकेश चौहान ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण चूल्हे के सिलेंडर में आग लग गई थी।
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