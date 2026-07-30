Varanasi News: गाइठहां में दो वाहनों में टक्कर, एक की मौत
Varanasi News: वाराणसी में गोइठहा के पास बुधवार को ट्रेलर और पिकअप की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में पिकअप चालक शहजाद की मौत हो गई, जबकि बबलू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। पिकअप गलत साइड से लौट रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारु किया।
Varanasi News: वाराणसी, हिटी। गोइठहा (रिंग रोड फेज-1) के पास पर बुधवार को ट्रेलर और पिकअप की टक्कर हो गई। इसके बाद मालवाहक पिकअप को घसीटते हुए सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में जा गिरा। इसमें मालवाहक के चालक शहजाद की मौत हो गई। वह लालपुर-पांडेयपुर के रमदत्तपुर का निवासी था। जबकि, गंभीर रूप से घायल लेढ़ूपुर निवासी पिकअप चालक बबलू कुमार का इलाज चल रहा है। पुलिस ने बातया कि सैदपुर से फल उतारकर पिकअप गलत साइड से लौट रही थी। इसी दौरान ट्रेलर से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी लेन में पहुंच गया।
हादसे में गंभीर रूप से घायल पिकअप चालक बबलू को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं ट्रेलर चालक शहजाद की जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे में एक बाइक भी चपेट में आई, देर शाम तक बाइक सवार के घायल होने की पुष्टि नहीं हो सकी थी। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारु कराया।
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