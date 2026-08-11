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Varanasi News: वाहन की चपेट में आने से महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: चिरईगांव (वाराणसी) के दानियालपुर गांव में सोमवार सुबह तेज रफ्तार चार पहिया वाहन की टक्कर से 40 वर्षीय दलित महिला संजू देवी की मौत हो गई। वह पैदल किसी काम से जा रही थी। हादसे की सूचना पर पुलिस और परिजन पहुंचे, लेकिन तब तक संजू की मौत हो चुकी थी।

Varanasi News: वाहन की चपेट में आने से महिला की मौत

Varanasi News: चिरईगांव (वाराणसी)। वाराणसी-गाजीपुर राजमार्ग पर स्थित दानियालपुर गांव के पास सोमवार सुबह कार की चपेट में आने से पनिहरी के दलित बस्ती (चौबेपुर) निवासी 40 वर्षीय संजू देवी की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि संजू किसी काम से पैदल डुबकियां बाजार जा रही थी। दानियालपुर गांव के पास तेज रफ्तार चारपहिया ने जोरदार टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस और परिजनों के पहुंचते इससे पहले महिला की मौत हो गई। मृतका के पति अशोक कुमार ने चौबेपुर में तहरीर दी है।

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