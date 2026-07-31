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Varanasi News: दिल्ली की फाइनेंसियल कंसल्टेंसी के नाम पर देते थे झांसा

By Amit Kumar Varma
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में महमूरगंज के शाही टॉवर बिल्डिंग के फर्जी कॉल सेंटर से 11 युवकों और 21 युवतियों को गिरफ्तार किया गया है। युवतियों को जमानत मिल गई, जबकि आरोपियों को जेल भेज दिया गया। ठगी का कुल राशि सवा करोड़ रुपये बताया गया है। आरोपी लड़कियों ने पुलिस पर फर्जी फ्रॉड का आरोप लगाया।

Varanasi News: दिल्ली की फाइनेंसियल कंसल्टेंसी के नाम पर देते थे झांसा

Varanasi News: वाराणसी। महमूरगंज के शाही टॉवर बिल्डिंग के दो मंजिल पर चल रहे फर्जी कॉल सेंटर से गुरुवार रात गिरफ्तार 11 युवकों, 21 युवतियों को भेलूपुर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। युवतियों को 25-25 हजार रुपये के निजी बंधपत्र पर जमानत मिल गई। जबकि संचालकों एवं अन्य युवकों को जेल भेज दिया गया। संचालक सेबी में पंजीकृत दिल्ली की फाइनेंसियल कंसल्टेंसी ‘एनकेडी ऐंड एसोसिएट्स’ के नाम पर झांसा देते थे। आरेपियों के पास से 55 मोबाइल फोन, तीन कूटरचित आधार कार्ड, एक डीएल, तीन लैपटाप एवं अन्य कूटरचित दस्तावेज बरामद हुए। डीसीपी क्राइम नीतू कादयान ने शुक्रवार को ट्रैफिक पुलिस लाइन सभागार में यह जानकारी दी। बताया कि तीन युवक इस सेंटर को संचालित करते थे। इनमें दो सगे भाई चंदौली के नोनार तुलसी आश्रम (सकलडीहा) निवासी सतीश और विनय मौर्या हैं। जबकि एक अन्य इसी गांव का अंबर सिंह मौर्या फरार है। आरोपियों ने 50 से 60 हजार रुपये प्रति माह पर दो मंजिल पर हॉल किराये पर लिया था। तीन माह से संचालित कॉल सेंटर में आरोपियों ने 10 से 15 हजार रुपये के वेतनमान पर युवकों-युवतियों को बतौर टेली-कॉलर रखा था। आरोपी टेली कॉलर रोजाना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराते थे। 100 से 150 फोन नंबर पर एक टेली कॉलर बात करता था। दिल्ली की फाइनेंसियल कंसल्टेंसी का कर्मचारी बताकर आरोपी लोगों को शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड समेत अन्य तरह के वित्तीय निवेश का झांसा देते थे। लोगों को कम समय में अधिक मुनाफा का लालच देकर सब्सक्रिप्शन के नाम पर पैसे लेते थे। निवेश राशि भी अपने पास ही रख लेते थे。

डीसीपी की जानकारी

डीसीपी ने बताया कि आरोपी संबंधित कंपनी का कूटरचित दस्तावेज तैयार कर पैसा क्यूआर कोड भेजकर यूपीआई से लेते थे। अब तक की छानबीन में सवा करोड़ रुपये की ठगी सामने आई है। आरोपियों के ऊपर के लिंक भी तलाशे जा रहे हैं। यह भी पता किया जा रहा है कि टेलीग्राम के जरिये कौन से लोग आरोपियों को लोगों के नंबर उपलब्ध कराते थे। ठगी का कितना हिस्सा रुपया उन्हें दिया जाता था। बताया कि दूसरे शहरों में भी इनकी शाखाएं चल रही हैं या नहीं, इसकी जानकारी की जा रही है। इस दौरान एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार, एसीपी साइबर अपराध शुभम सिंह भी मौजूद थे।

कुर्की और नीलामी

डीसीपी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता के नियमों तहत आरोपियों की संपत्ति कुर्क कर नीलाम की जाएगी। बताया कि इसी केस में नहीं, हाल में पंजीकृत दो गैंग और दो कॉल सेंटर के आरोपियों पर इसी तरह की कार्रवाई होगी। प्रक्रिया पूरी कर नीलामी की राशि पीड़ितों में बांटी जाएगी। बताया कि इस सप्ताह दो गैंग पकड़े गए। दो कॉल सेंटर पकड़े गए। 53 गिरफ्तारियां हुईं। एनसीसीआरपी पर मिले 45 शिकायतों के तहत करीब 10 करोड़ रुपये की साइबर ठगी में कार्रवाई की गई है।

आरोपियों का हंगामा

आरोपी लड़कियों का हंगामा, बोलीं - फर्जी फंसाया

ट्रैफिक पुलिस लाइन सभागार में खुलासे के दौरान जैसे ही आरोपी लड़कियों को मीडिया के सामने लाया गया, वे हंगामा करने लगीं। सभी का आरोप था कि पुलिस ने उन्हें फर्जी तरीके से फंसाया है। आरोपी लड़कियों का कहना था कि आठ से 10 हजार रुपये प्रति माह की नौकरी के लिए उन्हें बुलाया गया था। बाकायदा काम समझाकर उन्हें रखा गया था। कंपनी के बारे में उन्हें बताया गया था कि यह सेबी से पंजीकृत है। किसी तरह का फ्रॉड नहीं है।

आरोप लगाया कि उन्हें गुरुवार रात तक कहा जा रहा था उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। रात भर उन्हें रखा गया। अगले दिन शुक्रवार को उनसे धोखे से एक कागज पर हस्ताक्षर करवा लिया गया। बाद में पता चला कि वह गिरफ्तारी संबंधी कागजात था। जबरदस्ती मेडिकल परीक्षण करवाया गया। आरोपी युवतियां रोते हुए बार-बार खुद को निर्दोष और फर्जीवाड़े से अनजान बता रही थीं। उधर, डीसीपी का कहना था कि युवतियों को न कोई परिचय पत्र दिया गया था, ना ही उनकी कोई आईडी जेनरेट थी। ना ही नियुक्ति के संबंध में कॉल लेटर दिया गया था। इनके पास शेयर ट्रेडिंग से संबंधित कोई डिग्री भी नहीं है। डीसीपी का कहना था कि जब युवतियों को नौकरी पर रखा गया था, तब उनको कंपनी के बारे में विस्तार से पता करना चाहिए था।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक मनोज तिवारी, भेलूपुर थाना प्रभारी दुर्गा सिंह, उप निरीक्षक कृष्ण कुमार जायसवाल, आलोक कुमार यादव, दिव्या भदौरिया, शिवम श्रीवास्तव, अनुज सिंह, संदीप सिंह, संजना गौतम, कांस्टेबल अंकित गुप्ता, विराट सिंह, रवीश राय, सर्वेश सिंह, अजय कुमार सिंह, सुनील रजक, अनूप कुमार, प्रियंका कुशवाहा, सपना शर्मा थीं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

इस फर्जी कॉल सेंटर से कितने लोग गिरफ्तार हुए?
गुरुवार रात गिरफ्तार 11 युवकों और 21 युवतियों को भेलूपुर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया।
Amit Kumar Varma

लेखक के बारे में

Amit Kumar Varma

शॉर्ट बायो : अमित वर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में ‘दैनिक हिन्दुस्तान’ में अपराध, पुलिसिंग, ट्रैफिक, खेल, वीवीआईपी विजिट की रिपोर्टिंग करते हैं।


परिचय एवं अनुभव
अमित वर्मा की पहचान वाराणसी में लीडिंग अखबार के क्राइम एवं खेल रिपोर्टर के तौर पर है। उन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘दैनिक हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में अपराध, पुलिसिंग, ट्रैफिक, खेल, वीवीआईपी विजिट की रिपोर्टिंग करते हैं। अगस्त 2017 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने अखबार के अलावा डिजिटल कंटेंट के लिए काम किया है। पाठकों की रुचि के अनुसार स्टोरी प्रस्तुत करते हैं।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
अमित ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक हिन्दुस्तान में स्ट्रिंगर के तौर पर की। मार्च 2013 से अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबार से जुड़े। वहां पर सिटी डेस्क पर काम करने का अनुभव रहा है। अगस्त 2017 से अब तक दैनिक हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
स्नातक (कला वर्ग) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उनको अपराध, पुलिसिंग, ट्रैफिक, खेल, वीवीआईपी विजिट, रेलवे, रोडवेज, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, एनएचएआई, रोडवेज, कोर्ट, कचहरी बीट की रिपोर्टिंग का अनुभव है। इनमें से हर बीट पर कमांड होने के साथ ही रिसर्च बेस्ड स्टोरी प्रस्तुत करते हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन
टीवी, ओटीटी, फिल्म, और लाइफस्टाइल विषयों की गहरी समझ है। कई सेलिब्रिटी एवं खेल सितारों का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। उनका मानना है कि पत्रकारिता विश्वसनीयता की होनी चाहिए। पाठकों को प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना चाहिए। ताकि उनका विश्वास न टूटे।


विशेषज्ञता
अपराध, पुलिसिंग, ट्रैफिक, खेल, वीवीआईपी विजिट, स्पॉट रिपोर्टिंग, किसी भी इवेंट की रिपोर्टिंग
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