Varanasi News: दिल्ली की फाइनेंसियल कंसल्टेंसी के नाम पर देते थे झांसा

Varanasi News: वाराणसी में महमूरगंज के शाही टॉवर बिल्डिंग के फर्जी कॉल सेंटर से 11 युवकों और 21 युवतियों को गिरफ्तार किया गया है। युवतियों को जमानत मिल गई, जबकि आरोपियों को जेल भेज दिया गया। ठगी का कुल राशि सवा करोड़ रुपये बताया गया है। आरोपी लड़कियों ने पुलिस पर फर्जी फ्रॉड का आरोप लगाया।

Varanasi News: वाराणसी। महमूरगंज के शाही टॉवर बिल्डिंग के दो मंजिल पर चल रहे फर्जी कॉल सेंटर से गुरुवार रात गिरफ्तार 11 युवकों, 21 युवतियों को भेलूपुर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। युवतियों को 25-25 हजार रुपये के निजी बंधपत्र पर जमानत मिल गई। जबकि संचालकों एवं अन्य युवकों को जेल भेज दिया गया। संचालक सेबी में पंजीकृत दिल्ली की फाइनेंसियल कंसल्टेंसी ‘एनकेडी ऐंड एसोसिएट्स’ के नाम पर झांसा देते थे। आरेपियों के पास से 55 मोबाइल फोन, तीन कूटरचित आधार कार्ड, एक डीएल, तीन लैपटाप एवं अन्य कूटरचित दस्तावेज बरामद हुए। डीसीपी क्राइम नीतू कादयान ने शुक्रवार को ट्रैफिक पुलिस लाइन सभागार में यह जानकारी दी। बताया कि तीन युवक इस सेंटर को संचालित करते थे। इनमें दो सगे भाई चंदौली के नोनार तुलसी आश्रम (सकलडीहा) निवासी सतीश और विनय मौर्या हैं। जबकि एक अन्य इसी गांव का अंबर सिंह मौर्या फरार है। आरोपियों ने 50 से 60 हजार रुपये प्रति माह पर दो मंजिल पर हॉल किराये पर लिया था। तीन माह से संचालित कॉल सेंटर में आरोपियों ने 10 से 15 हजार रुपये के वेतनमान पर युवकों-युवतियों को बतौर टेली-कॉलर रखा था। आरोपी टेली कॉलर रोजाना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराते थे। 100 से 150 फोन नंबर पर एक टेली कॉलर बात करता था। दिल्ली की फाइनेंसियल कंसल्टेंसी का कर्मचारी बताकर आरोपी लोगों को शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड समेत अन्य तरह के वित्तीय निवेश का झांसा देते थे। लोगों को कम समय में अधिक मुनाफा का लालच देकर सब्सक्रिप्शन के नाम पर पैसे लेते थे। निवेश राशि भी अपने पास ही रख लेते थे。

डीसीपी की जानकारी डीसीपी ने बताया कि आरोपी संबंधित कंपनी का कूटरचित दस्तावेज तैयार कर पैसा क्यूआर कोड भेजकर यूपीआई से लेते थे। अब तक की छानबीन में सवा करोड़ रुपये की ठगी सामने आई है। आरोपियों के ऊपर के लिंक भी तलाशे जा रहे हैं। यह भी पता किया जा रहा है कि टेलीग्राम के जरिये कौन से लोग आरोपियों को लोगों के नंबर उपलब्ध कराते थे। ठगी का कितना हिस्सा रुपया उन्हें दिया जाता था। बताया कि दूसरे शहरों में भी इनकी शाखाएं चल रही हैं या नहीं, इसकी जानकारी की जा रही है। इस दौरान एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार, एसीपी साइबर अपराध शुभम सिंह भी मौजूद थे।

कुर्की और नीलामी डीसीपी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता के नियमों तहत आरोपियों की संपत्ति कुर्क कर नीलाम की जाएगी। बताया कि इसी केस में नहीं, हाल में पंजीकृत दो गैंग और दो कॉल सेंटर के आरोपियों पर इसी तरह की कार्रवाई होगी। प्रक्रिया पूरी कर नीलामी की राशि पीड़ितों में बांटी जाएगी। बताया कि इस सप्ताह दो गैंग पकड़े गए। दो कॉल सेंटर पकड़े गए। 53 गिरफ्तारियां हुईं। एनसीसीआरपी पर मिले 45 शिकायतों के तहत करीब 10 करोड़ रुपये की साइबर ठगी में कार्रवाई की गई है।

आरोपियों का हंगामा आरोपी लड़कियों का हंगामा, बोलीं - फर्जी फंसाया

ट्रैफिक पुलिस लाइन सभागार में खुलासे के दौरान जैसे ही आरोपी लड़कियों को मीडिया के सामने लाया गया, वे हंगामा करने लगीं। सभी का आरोप था कि पुलिस ने उन्हें फर्जी तरीके से फंसाया है। आरोपी लड़कियों का कहना था कि आठ से 10 हजार रुपये प्रति माह की नौकरी के लिए उन्हें बुलाया गया था। बाकायदा काम समझाकर उन्हें रखा गया था। कंपनी के बारे में उन्हें बताया गया था कि यह सेबी से पंजीकृत है। किसी तरह का फ्रॉड नहीं है।

आरोप लगाया कि उन्हें गुरुवार रात तक कहा जा रहा था उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। रात भर उन्हें रखा गया। अगले दिन शुक्रवार को उनसे धोखे से एक कागज पर हस्ताक्षर करवा लिया गया। बाद में पता चला कि वह गिरफ्तारी संबंधी कागजात था। जबरदस्ती मेडिकल परीक्षण करवाया गया। आरोपी युवतियां रोते हुए बार-बार खुद को निर्दोष और फर्जीवाड़े से अनजान बता रही थीं। उधर, डीसीपी का कहना था कि युवतियों को न कोई परिचय पत्र दिया गया था, ना ही उनकी कोई आईडी जेनरेट थी। ना ही नियुक्ति के संबंध में कॉल लेटर दिया गया था। इनके पास शेयर ट्रेडिंग से संबंधित कोई डिग्री भी नहीं है। डीसीपी का कहना था कि जब युवतियों को नौकरी पर रखा गया था, तब उनको कंपनी के बारे में विस्तार से पता करना चाहिए था।

गिरफ्तारी करने वाली टीम साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक मनोज तिवारी, भेलूपुर थाना प्रभारी दुर्गा सिंह, उप निरीक्षक कृष्ण कुमार जायसवाल, आलोक कुमार यादव, दिव्या भदौरिया, शिवम श्रीवास्तव, अनुज सिंह, संदीप सिंह, संजना गौतम, कांस्टेबल अंकित गुप्ता, विराट सिंह, रवीश राय, सर्वेश सिंह, अजय कुमार सिंह, सुनील रजक, अनूप कुमार, प्रियंका कुशवाहा, सपना शर्मा थीं।