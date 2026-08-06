Varanasi News: आचार्य द्वितीय वर्ष ने प्रतिद्वंद्वी टीम को हराया
Varanasi News: वाराणसी में बरेका इंटर कॉलेज के मैदान पर महिला फुटबॉल लीग का रोमांचक मुकाबला कंचनपुर और कंदवा क्लब के बीच हुआ। बारिश के बावजूद, खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी, लेकिन कंचनपुर के पूजा, प्रियांशी और कंदवा के सर्वी ने प्रशंसा प्राप्त की। प्लेयर ऑफ द मैच मान्या रहीं।
Varanasi News: वाराणसी। बरेका इंटर कॉलेज के मैदान पर महिला फुटबॉल लीग में बुधवार को कंचनपुर और कंदवा क्लब के बीच मुकाबला हुआ। रोमांचक मैच बराबरी पर छूटा। कोच एवं आयोजक भैरव दत्त ने बताया कि भारी बारिश से मैदान लबालब हो गया। बावजूद इसके दोनों टीमों की खिलाड़ियों ने अद्भुत खेल भावना का परिचय दिया। पूरे मैच के दौरान कई रोमांचक पल आए। दोनों टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। निर्धारित समय तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। कंचनपुर क्लब की पूजा, प्रियांशी, रिद्धि एवं गोलकीपर सोनाक्षी के उत्कृष्ट खेल को प्रशंसा मिली। कंदवा क्लब की सर्वी, अंशिका और गोलकीपर रितिका ने शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों की वाहवाही लूटी।
प्लेयर ऑफ द मैच मान्या रहीं। मुख्य अतिथि सुष्मिता सिंह, सृष्टि केसरी और अंजलि रहीं। नरेश कुमार (मंडल अध्यक्ष, शिक्षक संघ, वाराणसी), पीयूष यादव उपस्थित रहे।
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