Varanasi News: शिवम-प्रत्यूष ने किया युगल बांसुरी वादन
Varanasi News: वाराणसी में अस्सी घाट पर शिवम मिश्रा और प्रत्यूष मेहता का युगल बांसुरी वादन हुआ। दोनों ने राग अहीर भैरव में आलाप से शुरुआत की और बाद में तीन ताल में निबद्ध स्वर रचना प्रस्तुत की। तबले पर सजल कश्यप ने साथ दिया। इस कार्यक्रम का संचालन डॉ. रत्नेश वर्मा ने किया।
Varanasi News: वाराणसी। सुबह-ए-बनारस आनंद कानन की प्रभाती में बुधवार को अस्सी घाट पर शिवम मिश्रा एवं प्रत्यूष मेहता का युगल बांसुरी वादन हुआ। दोनों ने राग अहीर भैरव में आलाप से आरंभ किया। तीन ताल में निबद्ध स्वर रचना बजाने के बाद उन्होंने धुन से वादन को विराम दिया। उनके साथ तबला पर सजल कश्यप ने प्रभावी संगत की। संचालन डॉ.रत्नेश वर्मा ने किया।
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