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Varanasi News: महिला उद्यमिता का सशक्त मंच बनेगा ‘बनी ठनी 4.0’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में 6 अगस्त को आयोजित होने वाली बनी ठनी 4.0 प्रदर्शनी महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करेगी। यह प्रदर्शनी डायमंड होटल में होगी, जिसमें 50 से अधिक स्टॉल होंगे। इसमें फैशन, हैंडलूम, ज्वेलरी और फूड प्रोडक्ट्स जैसे उत्पाद प्रदर्शित होंगे। इसका उद्देश्य महिलाओं के हुनर को पहचान दिलाना है।

Varanasi News: महिला उद्यमिता का सशक्त मंच बनेगा ‘बनी ठनी 4.0’

Varanasi News: वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने, उन्हें अपने उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए बनी ठनी 4.0 सशक्त मंच बनेगा। इससे महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। मारवाड़ी युवा मंच, वरुणा शाखा की ओर से इस प्रदर्शनी का आयोजन 6 अगस्त को भेलूपुर स्थित डायमंड होटल में किया जाएगा। पत्रकारवार्ता में यह जानकारी मंच की पदाधिकारियों ने दी। इन्होंने बताया कि प्रदर्शनी में 50 से अधिक स्टॉल लगाए जा रहे हैं, इनमें फैशन, हैंडलूम, ज्वेलरी, होम डेकोर, राखी, गिफ्ट आइटम, फूड प्रोडक्ट्स, बेकरी, हस्तशिल्प तथा अनेक आकर्षक उत्पाद उपलब्ध होंगे।बताया कि बनी ठनी 4.0 का मुख्य उद्देश्य महिला उद्यमियों के हुनर, आत्मविश्वास और व्यवसाय को नई पहचान दिलाना है।

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पत्रकार वार्ता में प्रीति केजरीवाल, आयुषी अग्रवाल, नीता गोयनका, कृतिका गोयल, अंजना शर्मा, सुजाता बाजोरिया, किरण रतेरिया, रश्मि बाजोरिया, अर्चना सिंहघी, नेहा अग्रवाल, निधि झुनझुनवाला आदि उपस्थित रहीं।

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