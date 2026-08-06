Varanasi News: दिव्यांगजनों के लिए 7 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला
Varanasi News: वाराणसी के चौकाघाट स्थित क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में दिव्यांगों के लिए रोजगार मेला 3.0 का आयोजन किया जाएगा। यह मेला शुक्रवार सुबह 10 बजे शुरू होगा। अभ्यर्थियों को बायोडाटा, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र की दो प्रतियों के साथ आने की सलाह दी गई है।
Varanasi News: वाराणसी। चौकाघाट स्थित क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दिव्यांगों के लिए रोजगार मेला लगेगा। दिव्यांगजन रोजगार अभियान 3.0 के तहत इसका आयोजन किया गया है। अभ्यर्थी बायोडाटा, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र की दो प्रति लेकर पहुंचे।
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