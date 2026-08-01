Varanasi News: संविदा बिजलीकर्मी से मारपीट, केस
Varanasi News: वाराणसी में नगवां के हनुमान मंदिर चौराहे पर संविदाकर्मी रोहन यादव पर जान लेवा हमला हुआ। वह अपने साथी के साथ बिजली ठीक करने गया था, तभी सूरज शर्मा ने उन पर हमला कर दिया। लंका पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है।
Varanasi News: वाराणसी। नगवां के हनुमान मंदिर चौराहे पर बिजली ठीक करने पहुंचे संविदाकर्मी पर जानलेवा हमला और मारपीट का मामला सामने आया है। प्रकरण में लंका पुलिस ने केस दर्ज किया है। संविदा बिजलीकर्मी रोहन यादव नगवा में कार्यरत है। वह शुक्रवार शाम अपने साथी लाइनमैन सन्नी साहनी के साथ काम पर जा रहा था। नगवा हनुमान मंदिर चौराहे के पास सूरज शर्मा ने दोनों को रोक लिया और गाली-गलौज शुरू कर दी। बेल्ट से हमला कर रोहन यादव का सिर फोड़ दिया।
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