Varanasi News: ट्रांसफॉर्मर गिरने से बिजली आपूर्ति ठप
Varanasi News: नैपुरवा (धनसेरी) गांव में गुरुवार को शीशम का पेड़ ट्रांसफॉर्मर पर गिर गया, जिससे पूरी गांव की बिजली बंद हो गई। घटना के बाद अधिकारियों को सूचना दी गई, लेकिन कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा। इससे ग्रामीणों में नाराजगी है और उन्हें पानी के लिए भटकना पड़ा है।
Varanasi News: बड़ागांव, संवाद। नैपुरवा (धनसेरी) गांव में गुरुवार दोपहर शीशम का पेड़ ट्रांसफॉर्मर पर गिरा। इससे वह खंभे से नीचे आ गया। परिणामत: पूरे गांव की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। गांव में हरहुआ उपकेंद्र से सप्लाई होती है। पेड़ और ट्रांसफॉर्मर गिरने की तेज आवाज से लोग चौंक पड़े। गनीमत रही कि उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। गांववालों ने बताया कि घटना की जानकारी अधिकारियों को दी गई। नैपुरवा (धनेसरी) गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार पटेल ने बताया कि ट्रांसफॉर्मर गिरने की जानकारी देने के बाद भी बिजली विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। इससे ग्रामीणों में नाराजगी है।
उधर, बिजली सप्लाई ठप होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्हें पेयजल के लिए भटकना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली आपूर्ति बाधित होने से मोबाइल फोन चार्जिंग और अन्य दैनिक काम निपटाने में दिक्कत हुई। उमसभरी गर्मी में बुजुर्गों और महिलाओं-बच्चों की सांसत हो गई।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।