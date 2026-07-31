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Varanasi News: ट्रांसफॉर्मर गिरने से बिजली आपूर्ति ठप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: नैपुरवा (धनसेरी) गांव में गुरुवार को शीशम का पेड़ ट्रांसफॉर्मर पर गिर गया, जिससे पूरी गांव की बिजली बंद हो गई। घटना के बाद अधिकारियों को सूचना दी गई, लेकिन कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा। इससे ग्रामीणों में नाराजगी है और उन्हें पानी के लिए भटकना पड़ा है।

Varanasi News: ट्रांसफॉर्मर गिरने से बिजली आपूर्ति ठप

Varanasi News: बड़ागांव, संवाद। नैपुरवा (धनसेरी) गांव में गुरुवार दोपहर शीशम का पेड़ ट्रांसफॉर्मर पर गिरा। इससे वह खंभे से नीचे आ गया। परिणामत: पूरे गांव की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। गांव में हरहुआ उपकेंद्र से सप्लाई होती है। पेड़ और ट्रांसफॉर्मर गिरने की तेज आवाज से लोग चौंक पड़े। गनीमत रही कि उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। गांववालों ने बताया कि घटना की जानकारी अधिकारियों को दी गई। नैपुरवा (धनेसरी) गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार पटेल ने बताया कि ट्रांसफॉर्मर गिरने की जानकारी देने के बाद भी बिजली विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। इससे ग्रामीणों में नाराजगी है।

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उधर, बिजली सप्लाई ठप होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्हें पेयजल के लिए भटकना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली आपूर्ति बाधित होने से मोबाइल फोन चार्जिंग और अन्य दैनिक काम निपटाने में दिक्कत हुई। उमसभरी गर्मी में बुजुर्गों और महिलाओं-बच्चों की सांसत हो गई।

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