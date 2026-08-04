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Varanasi News: खंभे में उतरा करंट, वृद्धा की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: चौबेपुर, बहरामपुर गांव में सोमवार सुबह 65 वर्षीय मुन्नी देवी की करंट लगने से मौत हो गई। वे सामान लेने जा रही थीं, तभी बिजली के खंभे में उतरे करंट की चपेट में आ गईं। गंभीर रूप से झुलसकर मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिवार में दो बेटे और तीन बेटियां हैं।

Varanasi News: खंभे में उतरा करंट, वृद्धा की मौत

Varanasi News: चौबेपुर। बहरामपुर गांव में सोमवार सुबह बिजली के खंभे में उतरे करंट की चपेट में आने से 65 वर्षीय मुन्नी देवी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मुन्नी देवी सामान लेने जा रही थीं। तभी घर के सामने स्थित बिजली के खंभे में उतरे करंट की चपेट में आ गईं। करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलसकर गिर पड़ीं और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। मृतक के परिवार में दो पुत्र और तीन पुत्रियां हैं। बड़े पुत्र दिनेश कुमार तथा छोटे पुत्र बब्बू धरकार दौरी बनाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं।

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