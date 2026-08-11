Varanasi News: बीमारी से तंग वृद्ध गंगा में लगाई छलांग
Varanasi News: रमचंदीपुर ढाब क्षेत्र में एक वृद्ध ने गंभीर बीमारी के कारण गंगा नदी में छलांग लगा दी। स्थानीय गोताखोरों और एनडीआरएफ की टीम ने उनकी तलाश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने बताया कि नदी में बाढ़ के कारण वृद्ध बहकर काफी दूर चले गए होंगे।
Varanasi News: चौबेपुर। रमचंदीपुर ढाब क्षेत्र में सोमवार सुबह वृद्ध ने सोता पुल से गंगा में छलांग लगा दी। स्थानीय गोताखोरों ने घंटों उनकी तलाश की लेकिन उनका पता नहीं चला। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। परिजनों ने बाबूनंदन राम गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। काफी इलाज के बाद भी राहत न मिलने से वह निराश हैं। यही वजह है कि उन्होंने गंगा में कूदकर जान देने का प्रयास किया। इस बीच, एनडीआरएफ टीम ने गंगा में कूदे वृद्ध की तलाश शुरू की। प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि गंगा में बाढ़ है। आशंका है कि वृद्ध बहकर काफी दूर चले गए होंगे।
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