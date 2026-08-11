Varanasi News: बुजुर्ग कांवरियों से दुकानदार ने की बदसलूकी
Varanasi News: वाराणसी में कांविर्यों को बाबा विश्वनाथ के दर्शन में कोई समस्या न हो इसलिए महकमा प्रयासरत है। हालांकि, ज्ञानवापी क्षेत्र में दुकानदारों ने बुजुर्ग कांविर्यों के साथ बदसलूकी की। एक दुकानदार ने 64 वर्षीय रामाश्रय राय का कॉलर पकड़कर उन्हें पीछे खींचा, जबकि अन्य दुकानदारों ने महिलाओं और बच्चों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया।
Varanasi News: वाराणसी। जिले का महकमा इस कोशिश में है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन को आने वाले कांविरयों को तकलीफ न हो। वहीं ज्ञानवापी पर माला-फूल-प्रसाद बेचने वाले मनबढ़ दुकानदारों ने बुजर्ग कांविरयों के साथ बदसलूकी की। सोमवार को धाम के गेट नंबर चार के पास कई बार ऐसे दृश्य दिखे जब दुकानदार कांवरियों के साथ बदसलूकी करते दिखे। लहुरी काशी कहे जाने वाले गाजीपुर से आए 64 वर्षीय बुजुर्ग रामाश्रय राय का कॉलर पकड़ कर एक दुकानदार ने उन्हें पीछे खींचा। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि दुकान पर मोबाइल रखने के बाद वहां से माला-फूल प्रसाद खदीरे बिना मंदिर जाने लगे।
आसपास खड़े कांवरियों के मना करने पर भी दुकानदार ने नहीं सुनी। ज्ञानवापी क्षेत्र में माला-फूल बेचने वाले कुछ अन्य दुकानदारों ने भी महिलाओं और बच्चों के साथ भी बदसलूकी की।
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