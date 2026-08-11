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Varanasi News: रेलिंग तोड़ते हुए दुकान में डंफर खुसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: रोहनिया के टोडरपुर गेट के पास एक डंपर रविवार रात बैरिकेडिंग तोड़ते हुए एक ऑटोमोबाइल की दुकान में घुस गया, जिसमें एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। किसी जनहानि की जानकारी नहीं है। पुलिस ने डंपर को जब्त करने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने विरोध किया और मुआवजे की मांग की।

Varanasi News: रेलिंग तोड़ते हुए दुकान में डंफर खुसा

Varanasi News: रोहनिया (वाराणसी)। टोडरपुर गेट के समीप रविवार रात बैरिकेडिंग तोडते हुए डंपर एक आटो मोबाइल की दुकान मे घुस गया। इसमें कार भी क्षतिग्रस्त हो गयी। हालांकि, जनहानि की सूचना नहीं है। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेने का प्रयास किया लेकिन लोगों ने विरोध कर दिया। लोगों का कहना था कि क्षतिग्रस्त कार का मुआवजा देने के बाद ही डंपर थाने जायेगा।

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