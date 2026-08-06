Varanasi News: ड्रेनेज पाइप गिरने से अफरातफरी मची
Varanasi News: कस्बे के व्यस्त बाजार स्थित फ्लाईओवर से बुधवार शाम अचानक जल निकासी के लिए लगाया गया कीचड़ से भरा प्लास्टिक का ड्रेनेज पाइप गिर गया।
Varanasi News: मिर्जामुराद। कस्बे के व्यस्त बाजार स्थित फ्लाईओवर से बुधवार शाम अचानक जल निकासी के लिए लगाया गया कीचड़ से भरा प्लास्टिक का ड्रेनेज पाइप गिर गया। नीचे से गुजर रहे लोगों में अफरा-तफरी मच गई। संयोग रहा कि पाइप किसी व्यक्ति पर नहीं गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार करीब 60 फीट ऊंचे फ्लाईओवर से ड्रेनेज पाइप टूटकर नीचे आ गिरा। तेज आवाज पर लोग दहशत में आ गए। मौके पर एक संस्थान की छात्रा समेत कई लोग मौजूद थे। स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) पर फ्लाईओवर के रखरखाव में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि करीब एक वर्ष पूर्व भी फ्लाईओवर से सीमेंट का छज्जा और लोहे की प्लेट गिर गई थी।
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