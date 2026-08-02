Varanasi News: सीएमएस डॉ. एसपी मिश्रा ने संभाला पदभार
Varanasi News: वाराणसी के जिला अस्पताल में डॉ. एसपी मिश्रा ने शनिवार को नए CMS के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वे लखीमपुर खीरी में अतिरिक्त CMO थे। अस्पताल स्टाफ ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। डॉ. मिश्रा ने अस्पताल का निरीक्षण किया और डॉक्टरों एवं प्रबंधन से स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा की।
Varanasi News: वाराणसी। जिला अस्पताल में शनिवार को नवनियुक्त सीएमएस डॉ. एसपी मिश्रा ने पदभार संभाल लिया। इससे पहले वह लखीमपुर खीरी में एडिशनल सीएमओ के पद पर तैनात थे। अस्पताल के डॉक्टरों, पैरा मेडिकल स्टाफ, कर्मचारियों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। डॉ. एसपी मिश्रा ने अस्पताल का निरीक्षण किया और वरिष्ठ डॉक्टरों, प्रबंधन के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।