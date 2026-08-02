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Varanasi News: सीएमएस डॉ. एसपी मिश्रा ने संभाला पदभार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी के जिला अस्पताल में डॉ. एसपी मिश्रा ने शनिवार को नए CMS के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वे लखीमपुर खीरी में अतिरिक्त CMO थे। अस्पताल स्टाफ ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। डॉ. मिश्रा ने अस्पताल का निरीक्षण किया और डॉक्टरों एवं प्रबंधन से स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा की।

Varanasi News: सीएमएस डॉ. एसपी मिश्रा ने संभाला पदभार

Varanasi News: वाराणसी। जिला अस्पताल में शनिवार को नवनियुक्त सीएमएस डॉ. एसपी मिश्रा ने पदभार संभाल लिया। इससे पहले वह लखीमपुर खीरी में एडिशनल सीएमओ के पद पर तैनात थे। अस्पताल के डॉक्टरों, पैरा मेडिकल स्टाफ, कर्मचारियों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। डॉ. एसपी मिश्रा ने अस्पताल का निरीक्षण किया और वरिष्ठ डॉक्टरों, प्रबंधन के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली।

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