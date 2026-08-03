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Varanasi News: डॉ. नीलकंठ ने बांटे लाभार्थियों को चेक, क्रेडिट कार्ड व स्वीकृति पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में पूर्व मंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी ने पियरीकला वार्ड में लाभार्थी कैम्प का आयोजन किया। इस अवसर पर पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों को चेक और स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। कैंप में स्वास्थ्य चेक-अप, आंखों की जांच, निःशुल्क चश्मा वितरण, और दिव्यांगजन एवं महिला कल्याण विभाग के तहत रजिस्ट्रेशन किया गया।

Varanasi News: डॉ. नीलकंठ ने बांटे लाभार्थियों को चेक, क्रेडिट कार्ड व स्वीकृति पत्र

Varanasi News: वाराणसी। पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी ने रविवार को दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र के पियरीकला वार्ड में लाभार्थी कैम्प का आयोजन किया। उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को चेक, क्रेडिट कार्ड और स्वीकृति पत्र बांटा। इसके अलावा बाल विकास के कैम्प में जाकर शिशु को अन्नप्राशन कराया। कैम्प में 250 लोगों ने आंख की जांच कराई और 150 लोगों को निःशुल्क चश्मा वितरित किया गया। दिव्यांगजन कल्याण विभाग के शिविर में 10 लोगों ने पंजीकरण कराया। महिला कल्याण विभाग में 27 लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ। शहरी आवास योजना के लाभ के लिए 35 लोगों ने आवेदन किया। बिजली विभाग के कैम्प में नौ लोगों ने बिल संशोधित कराया।

स्वास्थ्य विभाग के कैम्प में 210 ने अपना स्वास्थ चेक अप कराया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष राजीव सिंह, गोपाल गुप्ता, संदीप चौरसिया, संजय केशरी, अमरेश गुप्ता, अनंत राज गुप्ता, मनीष गुप्ता, मनोज यादव, अंकुर मेहरोत्रा आदि रहे।

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