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Varanasi News: प्रह्लाद घाट वार्ड में सीवर सफाई का निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में, शहर दक्षिणी विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी ने प्रह्लाद घाट क्षेत्र में दौरा किया। उन्होंने सीवर जाम और गंदगी की कई शिकायतें मिलने पर अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया। बारिश के चलते सफाई व्यवस्था को जल्दी ठीक करने की बात कही और स्थानीय लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया।

Varanasi News: प्रह्लाद घाट वार्ड में सीवर सफाई का निर्देश

Varanasi News: वाराणसी। वार्ड प्रवास कार्यक्रम के दौरान शहर दक्षिणी विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी ने गुरुवार को प्रह्लाद घाट क्षेत्र में दौरा किया। उन्हें सबसे ज्यादा शिकायत सीवर जाम होने और गंदगी की मिली। उन्होंने अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया। कहा कि बारिश के मद्देनजर यथाशीघ्र सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए। उन्होंने वार्ड में झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। बबलू सेठ, नलिन नयन मिश्र, अभिजीत भारद्वाज, संतोष सोलापुरकर, रोहित जायसवाल, मनोज यादव, विष्णु यादव, दीपक कुशवाहा रहे।

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