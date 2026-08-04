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Varanasi News: ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रिया सैनी बनीं चिरईगांव की नई बीडीओ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बीडीओ की नई नियुक्तियों की घोषणा की। रिया सैनी को चिरईगांव ब्लॉक का बीडीओ और प्रतिभा मिश्रा को पिंडरा ब्लॉक का प्रभार दिया गया। छोटेलाल तिवारी को बड़ागांव ब्लॉक का बीडीओ बनाया गया और अनामिका सिंह हरहुआ ब्लॉक की बीडीओ होंगी।

Varanasi News: ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रिया सैनी बनीं चिरईगांव की नई बीडीओ

Varanasi News: चिरईगांव। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बीडीओ के कार्यक्षेत्र में बदलाव करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रिया सैनी को चिरईगांव ब्लॉक का बीडीओ बनाया है। वहीं, बड़ागांव ब्लॉक की बीडीओ रहीं प्रतिभा मिश्रा को पिंडरा ब्लॉक का प्रभार दिया गया है। चिरईगांव और हरहुआ ब्लॉक के बीडीओ का कार्यभार देख रहे छोटेलाल तिवारी को बड़ागांव ब्लॉक का बीडीओ बनाया गया है। नई तैनाती पर आईं अनामिका सिंह हरहुआ ब्लॉक की बीडीओ होंगी।

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