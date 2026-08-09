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Varanasi News: मणिकर्णिका घाट के ऊपरी हिस्से का काम जारी रखें : डीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी के डीएम सत्येंद्र कुमार ने शनिवार को मणिकर्णिका घाट पर निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यों की प्रगति पूछी और समय सीमाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बाढ़ के दौरान ऊपरी स्तरों पर कार्य जारी रखने पर जोर दिया और सुविधाओं के निर्माण की स्थिति पर चर्चा की।

Varanasi News: मणिकर्णिका घाट के ऊपरी हिस्से का काम जारी रखें : डीएम

Varanasi News: वाराणसी। डीएम सत्येंद्र कुमार ने शनिवार को मणिकर्णिका घाट पर निर्माणाधीन कॉरिडोर एवं अन्य परियोजना कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने परियोजना अधिकारियों से काम की प्रगति पूछी, कार्यों को समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने का निर्देश दिया। मणिकर्णिका घाट पर डीएम ने परियोजना प्रमुख आदित्य सिंह से कहा कि बाढ़ के दौरान ऊपरी स्तरों पर काम जारी रखा जाए, ताकि परियोजना की प्रगति बाधित न होने पाए। उन्होंने एमेनिटी ब्लॉक का भी निरीक्षण किया। ब्लॉक की सभी छतों की ढलाई पूरी होने के बाद, शेष कार्य को तत्काल शुरू कराने को कहा। घाट पर आमजन एवं लकड़ी विक्रेताओं के लिए बन रहा रैंप भी देखा।

उन्होंने फूल-माला, कफन एवं अन्य सामग्री के निस्तारण की व्यवस्था पर भी चर्चा की। मणिकर्णिका कॉरिडोर में शौचालय की समुचित व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने बालाजी घाट के अलावा कज्जाकपुरा स्थित यूनिटी मॉल के निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया।

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