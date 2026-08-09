Varanasi News: डीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा
Varanasi News: वाराणसी में, डीएम सत्येंद्र कुमार ने शनिवार को गंगा एवं वरुणा के तटवर्ती क्षेत्रों का मोटरबोट से निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ की स्थिति में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। तटवर्ती परिवारों से सतर्क रहने की अपील की गई है। डीएम ने जनजागरूकता अभियान चलाने के लिए भी कहा।
Varanasi News: वाराणसी, विशेष संवाददाता। डीएम सत्येंद्र कुमार ने शनिवार को गंगा एवं वरुणा के तटवर्ती तथा संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मोटरबोट से निरीक्षण किया।
बाढ़ से निपटने की तैयारी
बाढ़ से निपटने की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ की स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डीएम दोपहर में प्रशासन, एनडीआरएफ एवं पुलिस अधिकारियों के साथ नमो घाट पर नाव से निरीक्षण करने निकले। गंगा-वरुणा के संगम स्थल आदि केशव घाट से आगे बढ़ते हुए सलारपुर, सरैया, कोनिया, पुल कोहना, ढेलवरिया, सराय मोहना शामिल विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया।
सतर्क रहने की अपील
उन्होंने कहा कि नदियों के जलस्तर पर निरंतर सतर्क निगाह रखी जाए। नियमित समीक्षा करते हुए किसी भी खतरे से संबंधित विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पूर्व से चिन्हित बाढ़ राहत शिविरों, पहुंच मार्गों, आवश्यक संसाधनों तथा राहत एवं बचाव कार्यों से संबंधित व्यवस्थाओं को सक्रिय रखा जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित परिवारों को बिना किसी विलम्ब के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके।
जनजागरूकता अभियान
डीएम ने तटवर्ती क्षेत्रों में निवास कर रहे परिवारों से भी अपील की है कि वे गंगा के जलस्तर को लेकर सतर्क रहें। प्रशासन एवं संबंधित विभागों की ओर से जारी चेतावनियों एवं दिशा-निर्देशों का गंभीरता से अनुपालन करें। उन्होंने कहा कि नदी किनारे अथवा निचले क्षेत्रों में रहने वाले परिवार किसी अफवाह पर विश्वास न करें तथा केवल प्रशासन की अधिकृत सूचनाओं पर भरोसा करें। उन्होंने तहसीलदार सदर को विशेष रूप से निर्देशित किया कि वरुणा तट पर निवास कर रहे परिवारों के बीच जनजागरूकता एवं सतर्कता अभियान चलाया जाए।
संबंधित विभागों का समन्वय
डीएम ने कहा कि बाढ़ की स्थिति में जीरो-रिस्पांस टाइम के उद्देश्य से सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) डॉ. सदानन्द गुप्ता, तहसीलदार सदर आशीष कुमार सिंह, एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर विनीत कुमार आदि अधिकारी साथ रहे।
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