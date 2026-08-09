Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Varanasi News: डीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

Varanasi News: वाराणसी में, डीएम सत्येंद्र कुमार ने शनिवार को गंगा एवं वरुणा के तटवर्ती क्षेत्रों का मोटरबोट से निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ की स्थिति में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। तटवर्ती परिवारों से सतर्क रहने की अपील की गई है। डीएम ने जनजागरूकता अभियान चलाने के लिए भी कहा।

Varanasi News: डीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा

Varanasi News: वाराणसी, विशेष संवाददाता। डीएम सत्येंद्र कुमार ने शनिवार को गंगा एवं वरुणा के तटवर्ती तथा संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मोटरबोट से निरीक्षण किया।

ये भी पढ़ें:Varanasi News: मणिकर्णिका घाट के ऊपरी हिस्से का काम जारी रखें : डीएम

बाढ़ से निपटने की तैयारी

बाढ़ से निपटने की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ की स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डीएम दोपहर में प्रशासन, एनडीआरएफ एवं पुलिस अधिकारियों के साथ नमो घाट पर नाव से निरीक्षण करने निकले। गंगा-वरुणा के संगम स्थल आदि केशव घाट से आगे बढ़ते हुए सलारपुर, सरैया, कोनिया, पुल कोहना, ढेलवरिया, सराय मोहना शामिल विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया।

ये भी पढ़ें:Varanasi News: गंगा में तेज बढ़ाव, प्रशासन सतर्क

सतर्क रहने की अपील

उन्होंने कहा कि नदियों के जलस्तर पर निरंतर सतर्क निगाह रखी जाए। नियमित समीक्षा करते हुए किसी भी खतरे से संबंधित विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पूर्व से चिन्हित बाढ़ राहत शिविरों, पहुंच मार्गों, आवश्यक संसाधनों तथा राहत एवं बचाव कार्यों से संबंधित व्यवस्थाओं को सक्रिय रखा जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित परिवारों को बिना किसी विलम्ब के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके।

जनजागरूकता अभियान

डीएम ने तटवर्ती क्षेत्रों में निवास कर रहे परिवारों से भी अपील की है कि वे गंगा के जलस्तर को लेकर सतर्क रहें। प्रशासन एवं संबंधित विभागों की ओर से जारी चेतावनियों एवं दिशा-निर्देशों का गंभीरता से अनुपालन करें। उन्होंने कहा कि नदी किनारे अथवा निचले क्षेत्रों में रहने वाले परिवार किसी अफवाह पर विश्वास न करें तथा केवल प्रशासन की अधिकृत सूचनाओं पर भरोसा करें। उन्होंने तहसीलदार सदर को विशेष रूप से निर्देशित किया कि वरुणा तट पर निवास कर रहे परिवारों के बीच जनजागरूकता एवं सतर्कता अभियान चलाया जाए।

संबंधित विभागों का समन्वय

डीएम ने कहा कि बाढ़ की स्थिति में जीरो-रिस्पांस टाइम के उद्देश्य से सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) डॉ. सदानन्द गुप्ता, तहसीलदार सदर आशीष कुमार सिंह, एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर विनीत कुमार आदि अधिकारी साथ रहे।

सामान्य प्रश्न

डीएम सत्येंद्र कुमार ने बाढ़ की स्थिति में अधिकारियों को क्या निर्देश दिए?
डीएम ने अधिकारियों को बाढ़ की स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Varanasi Varanasi Latest News Varanasi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।