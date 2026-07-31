Varanasi News: धान रोपाई के विवाद में घर में घुसकर मारपीट
Varanasi News: मिर्जामुराद में धान की रोपाई को लेकर विवाद में दो लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सविता देवी ने आरोप लगाया कि रवि सिंह और फुलगेन पटेल ने उनके घर पर आकर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। विरोध करने पर दोनों ने घर में घुसकर मारपीट की।
Varanasi News: मिर्जामुराद। पुलिस ने गुरुवार को धान की रोपाई को लेकर हुए विवाद में मारपीट के मामले में दो लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। गुरुदासपुर (मिर्जामुराद) की सविता देवी ने तहरीर में आरोप लगाया कि उनकी भूमि पर धान की रोपाई को लेकर गांव के रवि सिंह तथा फुलगेन पटेल रंजिश रखते थे। आरोप है कि 26 जुलाई की रात करीब नौ बजे दोनों आरोपी उनके घर पहुंचे गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। विरोध करने पर घर में घुसकर मारपीट की।
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