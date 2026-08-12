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Varanasi News: करखियांव में नमकीन फैक्ट्री को नोटिस देगा यूपीसीडा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: पिंडरा के करखियांव एग्रो पार्क में लेन नंबर 6 और 7 की जर्जर सड़क के कारण फैक्ट्रियों का संचालन बाधित हो रहा है। लगातार तीसरे दिन नमकीन और बोतलबंद पानी की फैक्ट्रियाँ बंद रही हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक ने सड़क के निर्माण की स्वीकृति दी है और अतिक्रमण करने वाले उद्यमी को नोटिस जारी करने की बात कही।

Varanasi News: करखियांव में नमकीन फैक्ट्री को नोटिस देगा यूपीसीडा

Varanasi News: पिंडरा, संवाद। करखियांव एग्रो पार्क की लेन नंबर 6 व 7 की जर्जर सड़क फैक्ट्रियों के संचालन में बाधा बन रही है। लगातार तीसरे दिन नमकीन और बोतलबंद पानी की फैक्ट्री बंद रही। मंगलवार को उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रीय प्रबंधक एसएन पटेल ने यहां दौरा किया। उन्होंने कहा कि बारिश के बाद 50 करोड़ रुपये से सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। क्षेत्रीय प्रबंधक ने कहा कि जिस सड़क पर जलजमाव है उसे उद्यमी द्वारा ही अतिक्रमण कर क्षतिग्रस्त किया गया है। इसलिए कंपनी को नोटिस जारी किया जाएगा। क्षेत्र में यह चर्चा भी रही कि क्षेत्रीय प्रबंधक ने जलजमाव से प्रभावित सड़क का निरीक्षण न करके नजदीक में अन्य सड़क का निरीक्षण कर लौट गये।

उल्लेखनीय है कि सोमवार को रास्ते पर जलजमाव होने और क्षतिग्रस्त सड़क के चलते फैक्ट्री बंद होने पर मजदूरों ने प्राधिकरण कार्यालय पर प्रदर्शन किया था।

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