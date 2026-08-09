Varanasi News: भक्ति जीवन को सफल बनाने वाली शक्ति : मुनि भावसागर
Varanasi News: वाराणसी के भेलूपुर स्थित दिगंबर जैन मंदिर में मुनि धर्मसागर और मुनि भावसागर महाराज की उपस्थिति में मांगलिक क्रियाएं आयोजित की गईं। मुनि भावसागर ने भक्ति के महत्व पर जोर दिया। बताया गया कि 18 अगस्त को मुनि भावसागर का 23वां दीक्षा दिवस और 19 को पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा।
Varanasi News: वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। भेलूपुर स्थित दिगंबर जैन मंदिर में शनिवार को मुनि धर्मसागर महाराज और मुनि भावसागर महाराज के सानिध्य में मांगलिक क्रियाएं हुईं। इस दौरान मुनि धर्मसागर के दो उपवास की पारणा कराई गई। मुनि भावसागर ने कहा कि भक्ति जीवन को सफल बनाने वाली शक्ति है। भक्ति से तन-मन, वचन, धन और जीवन के साथ समाज और देश भी शुद्ध होता है। उन्होंने कहा कि मोक्ष के द्वार का ताला भक्ति रूपी चाबी से खुलता है। श्रद्धा और तल्लीनता से की गई भक्ति व्यक्ति को आनंद, उत्साह और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है। प्रभु के गुणों के प्रति अनुराग को पूजा, अर्चना, वंदना और प्रार्थना कहा जाता है।
उन्होंने श्रद्धालुओं से प्रतिदिन प्रभु से सद्बुद्धि और सत्पथ पर चलने की प्रार्थना करने का आह्वान किया। अध्यक्षता समाज अध्यक्ष आरसी जैन ने की। राहुल जैन, पवन जैन, सौरभ जैन, किशोर जैन और संजय जैन, विनोद जैन मौजूद थे। दिगंबर जैन समाज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश जैन ने बताया कि 18 अगस्त को मुनि भावसागर का 23वां मुनि दीक्षा दिवस स्मृति महोत्सव सुबह आठ बजे से मनाया जाएगा। 19 अगस्त को पार्श्वनाथ भगवान का अंतरराष्ट्रीय मोक्ष कल्याणक महोत्सव होगा।
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