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Varanasi News: सरकारी दस्तावेजों से हटे केसर-ए-हिन्द

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में मालवीय मार्केट व्यावसायिक संघ और शरणार्थी व्यापार मंडल ने केसर-ए-हिन्द जैसे उपनिवेशीय शब्दों को सरकारी दस्तावेजों से हटाने की मांग की। व्यापारियों ने स्वतंत्रता के दशकों बाद भी ऐसे शब्दों को अप्रासंगिक बताया। पूर्व मंत्री शतरुद्र प्रकाश की ओर से प्रशासन को पत्र भेजी गई थी, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है।

Varanasi News: सरकारी दस्तावेजों से हटे केसर-ए-हिन्द

Varanasi News: वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। मालवीय मार्केट व्यावसायिक संघ और शरणार्थी व्यापार मंडल ने सरकारी दस्तावेजों से केसर-ए-हिन्द जैसे औपनिवेशिक शब्दों को हटाने की मांग की है। मंगलवार को पराड़कर भवन में हुए कार्यक्रम में उन्होंने गुलामी के प्रतीक शब्द को हटाने पर जोर दिया। व्यापारियों ने कहा कि कोतवाली थाना जिस आराजी संख्या पर दर्ज है, उसके राजस्व रिकॉर्ड में अब भी ब्रिटिश शासन काल का ‘केसर-ए-हिंद, एंपरर ऑफ ब्रिटिश इंडिया’ शब्द अंकित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के दशकों बाद भी ऐसे औपनिवेशिक शब्दों का बने रहना अनुचित और अप्रासंगिक है।

प्रमुख वक्ता की राय

मालवीय मार्केट व्यावसायिक संघ के अध्यक्ष अभिषेक केसरी ने कहा कि पिछले दिनों सूबे के पूर्व मंत्री शतरुद्र प्रकाश ने यह मुद्दा उठाते हुए प्रशासन को पत्र भेजकर सुधार की मांग की थी। लेकिन अब तक प्रशासनिक स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यह शब्द ब्रिटिश साम्राज्य और औपनिवेशिक शासन की याद दिलाता है। बनारस बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष धीरेंद्र नाथ शर्मा ने कहा कि कोतवाली केवल एक थाना नहीं बल्कि काशी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी है। व्यापारी विनय अरोड़ा, धीरज अरोड़ा, ऋषि आहूजा ने भी विचार रखे।

स्वतंत्र भारत की पहचान

वरिष्ठ पत्रकार अरुण मिश्रा ने कहा कि आजादी केवल राजनीतिक परिवर्तन का नाम नहीं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था, अभिलेख और सार्वजनिक संस्थानों में भी स्वतंत्र भारत की पहचान स्थापित करने की सतत प्रक्रिया है। इस दौरान नरेश कुमार, त्रिलोचन सिंह, गिरीश, चुन्नालाल, अनुज, नमन अरोड़ा, मनीष बलानी, शुभम लखमानी, मनजीत सिंह सलूजा, गुरजीत सिंह बग्गा आदि मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

मालवीय मार्केट व्यावसायिक संघ ने किन शब्दों को हटाने की मांग की?
मालवीय मार्केट व्यावसायिक संघ ने 'केसर-ए-हिन्द' जैसे औपनिवेशिक शब्दों को हटाने की मांग की।
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