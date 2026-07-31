Varanasi News: हेडः छिन गए अधिकार, रबड़ की मोहर बने गांवों के 'प्रशासक'

Varanasi News: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टलने के कारण ग्राम प्रधानों को अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। विकास कार्यों में रोक और बकाए का भुगतान न होने से प्रधानों और ग्रामीणों के बीच विवाद बढ़ गया है। प्रशासकों को सीमित अधिकार दिए गए हैं, जिससे गांवों की स्थिति गंभीर हो गई है।

Varanasi News: पिंडरा/सेवापुरी/चिरईगांव (वाराणसी) हिटी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टलने से प्रदेश शासन ने ग्राम प्रधानों को एक साल का कार्यकाल विस्तार देते हुए प्रशासक बना दिया है, लेकिन अधिकार छिन जाने से वह रबर के स्टाम्प बनकर रह गए हैं। हर छोटे कार्य के लिए ब्लॉक या विकास भवन की ओऱ से देखना पड़ रहा। हालात यह कि गांवों में नए कार्यों पर रोक और पुराने काम का भुगतान नहीं होने से प्रधान और ग्रामीणों में विवाद शुरू हो गया है। प्रधानजी अब प्रधानी लेकर फंस गए। वह अब न इसे निगल पा रहे हैं और न ही उगल सकते। उनका कहना है कि सरकार ने कार्यकाल बढ़ाया है तो अधिकार भी दें, अन्यथा वह भी छीन लिया जाए।

प्रधानों की परेशानियाँ गुरुवार को आपके अपने अखबार ‘हिंदुस्तान’ ने जनपद के कुछ प्रशासकों से बातचीत कर स्थिति जानने का प्रयास किया तो चिरईगांव ब्लॉक के डुबकियां प्रधान एवं ब्लॉक प्रधान संघ के अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने बताया कि विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव की फाइलें ब्लाक से विकास भवन जा रही है लेकिन वह स्वीकृत तभी होंगी, जब ग्राम पंचायत के खाते में शासन की ओर से धन आएगा। खाता पूरी तरह खाली है। इसी ब्लॉक के शाहपुर प्रधान श्रवण राजभर का कहना था कि पंचायत सचिवालय की मरम्मत का ढाई लाख रुपये से अधिक की सामग्री और मजदूरी का पैसा बकाया है। खाते में पैसा नहीं होने से भुगतान नहीं किया जा रहा है। रोज तगादा करने वाले लोगों से तकझक हो रही है।

नए कार्यों पर रोक का असर बनकट प्रधान शिवनाथ यादव की भी पीड़ा कुछ यहीं थी कि खाते में धन के अभाव के कारण केवल सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर और ग्राम पंचायत सहायक का मानदेय ही दिया जा पा रहा है। पियरी प्रधान शत्रुघ्न सिंह बोले कि सामुदायिक शौचालय के मरम्मत का 50 हजार रुपये बकाया है। भुगतान के लिए फाइल बनवा रहे हैं। देखते हैं कि क्या होता है। प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष व सेवापुरी ब्लॉक के भीषमपुर प्रधान राकेश कुमार सिंह ने बताया कि पिछले सत्र 2025- 26 में जो प्रस्ताव दिए गए थे, इस पर कार्य हो रहे हैं। प्रशासक को कम से कम ढाई लाख रुपये तक की कार्ययोजना का सीधे कार्य करने का अधिकार दिया जाए। इसके पहले ₹5 लाख तक का कार्य का अधिकार प्रधान और उनकी कमेटी के पास था।

प्रशासकों के सीमित अधिकार इसी ब्लॉक अंतर्गत नेवादा प्रधान गगन सिंह और दौलतिया प्रधान रवींद्र कुमार ने बताया कि एक जुलाई से 'जी राम जी' योजना के तहत प्रशासकों को आईडी नहीं बनाई गई। इससे कच्चे कार्य ठप पड़े हैं। कहने को तो प्रशासकों को₹ 20 हजार रुपये के मरम्मत कार्य का अधिकार है लेकिन हैंडपंप के मरम्मत कराने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। पिंडरा ब्लॉक में थाना प्रधान जयसिंह ने बताया कि पुराने कार्यो के लिए हुए टेंडर का भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। करखियाव प्रधान शशिकपूर कन्नौजिया ने बताया कि नए कार्यों पर रोक लगने से हम आश्वासन भी नहीं दे पा रहे हैं。

स्वीकृति की प्रक्रिया कोट....

नए कार्यों के लिए चरणवार दी जा रही स्वीकृति

चिरईगांव ब्लॉक के एडीओ पंचायत अशोक कुमार चौबे ने बताया कि ग्राम निधि खाते में आने वाली मासिक किस्तों से गांव की साफ-सफाई, छोटे मोटे मरम्मत कार्य तथा ग्राम स्तरीय कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। अन्य नए विकास कार्यों के लिए चरणवार गांवों के प्रस्ताव को स्वीकृति भी दी जा रही है।