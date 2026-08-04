Varanasi News: प्राचीन शिवकुंछ में मछलियां मरीं
Varanasi News: सारनाथ के सारंगनाथ महादेव मंदिर के सामने शिवकुंड में मंगलवार को मृत मछलियों का मिलना स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बना। नगर निगम की टीम ने मछलियों को वहां से निकाला। आशंका है कि मौसम में बदलाव के कारण कुंड में ऑक्सीजन की कमी के चलते मछलियाँ मरीं।
Varanasi News: सारनाथ। सारंगनाथ महादेव मंदिर के सामने शिवकुंड में मंगलवार दोपहर मृत मछलियां मिलने से हड़कंप मच गया। आनन- फानन में पहुंची नगर निगम की टीम ने उन्हें निकाल कर अन्यत्र ले गई। उनकी दुर्गंध से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आशंका है कि मौसम में बदलाव के कारण शिवकुंड में ऑक्सीजन की कमी होने से मछलियां मरीं। पूरे घटनाक्रम को लेकर लोगों में तरह-तरह की चर्चा है।
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