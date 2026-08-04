Varanasi News: एसयूवी ने मजदूर को मारी टक्कर, गई जान
Varanasi News: सारनाथ (वाराणसी) में मंगलवार सुबह एक साइकिल सवार संजय राजभर की एसयूवी की टक्कर से मौत हो गई। चालक मौके से भाग गया। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। दो घंटे बाद, प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन पर जाम हटाया गया। परिवार को विधवा पेंशन और अन्य सुविधाओं की मांग थी।
Varanasi News: सारनाथ (वाराणसी), संवाददाता। पहड़िया-बेला रोड पर परशुरामपुर इलाके में मंगलवार सुबह एसयूवी की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत हो गई। एसयूवी लेकर चालक भाग गया। उधर परिजनों ने मुआवजा के लिए सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। दो घंटे के बाद आश्वासन पर परिजन माने। चोलापुर थाना क्षेत्र के नवापुरा के 45 वर्षीय संजय राजभर साइकिल से सुबह 9 बजे पहड़िया नई बस्ती में मजदूरी के लिए जा रहा था। परशुरामपुर पहुंचा, तभी पीछे से तेज गति से आ रही एसयूवी ने टक्कर मार दी। गम्भीर चोट लगने से संजय की मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही परिजन मौके पर पहुंच गए।
शव को सड़क पर रख कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिवार को मुआवजा, पत्नी को विधवा पेंशन का लाभ, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ, मकान के लिए जमीन आदि की मांग को लेकर दो घंटे तक सड़क जाम रखा। एसीपी सारनाथ विनय कुमार द्विवेदी और एसडीएम नीतू पहुंचीं। आश्वासन देकर जाम हटवाया। इस दौरान मार्ग पर दोनों तरफ जाम लग गया था। संजय चार भाइयों में सबसे बड़ा था। उसे एक पुत्री सुहानी, दो पुत्र सचिन, शिवकुमार हैं।
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