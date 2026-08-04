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Varanasi News: स्कॉर्पियो की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत, दो घंटे लगा रहा जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: सारनाथ में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की चपेट में आने से 45 वर्षीय संजय राजभर की मृत्यु हो गई। घटना के बाद, स्कॉर्पियो सवार मौके से भाग निकला। मृतक के परिजन ने सरकारी लाभ की मांग की और सड़क को दो घंटे के लिए जाम कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की है।

स्कॉर्पियो की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत, दो घंटे लगा रहा जाम
स्कॉर्पियो की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत, दो घंटे लगा रहा जाम

Varanasi News: सारनाथ। पहाड़िया-बेला रोड परशुरामपुर इलाके में मंगलवार सुबह तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत हो गई। हादसे के बाद स्कॉर्पियो सवार मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान चोलापुर नवापुरा निवासी 45 वर्षीय संजय राजभर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार संजय सुबह करीब 9 बजे मजदूरी करने के लिए साइकिल से पहाड़िया नई बस्ती जा रहा था। जैसे ही वह परशुरामपुर के पास पहुँचता है, पीछे से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उसे टक्कर मार दी। सिर में गंभीर चोट आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

परिजन की मांगें

घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और शव को सड़क पर रखकर पहाड़िया-बेला मार्ग जाम कर दिया। परिजनों ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ, पत्नी को विधवा पेंशन, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ और मकान के लिए जमीन की मांग को लेकर करीब दो घंटे तक प्रदर्शन किया।

पुलिस का हस्तक्षेप

सूचना पर सहायक पुलिस आयुक्त विनय कुमार द्विवेदी और एसडीएम नीतू मौके पर पहुंचीं। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को समझा-बुझाकर जाम खुलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक चार भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके एक पुत्री सुहानी और दो पुत्र सचिन व शिवकुमार हैं। पुलिस ने अज्ञात स्कॉर्पियो चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सड़क हादसा कब हुआ?
हादसा मंगलवार सुबह हुआ।
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