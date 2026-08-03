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Varanasi News: क्रेडिट कार्ड के नाम पर 2.38 लाख रुपये की ठगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र में रविशंकर केशरी को क्रेडिट कार्ड का झांसा देकर साइबर ठग ने 2.38 लाख रुपये ठग लिए। फर्जी बैंक कर्मचारी बनकर ठग ने फोन पर लिंक भेजा, जिसे खोलने पर उनके खाते से पैसे निकाल लिए गए। आदमपुर पुलिस ने मामले दर्ज किया है।

Varanasi News: क्रेडिट कार्ड के नाम पर 2.38 लाख रुपये की ठगी

Varanasi News: वाराणसी। आदमपुर थाना क्षेत्र के तेलियानाला निवासी रविशंकर केशरी को क्रेडिट कार्ड दिलाने का झांसा देकर साइबर ठग ने 2.38 लाख रुपये की चपत लगा दी। फर्जी बैंक कर्मचारी बनकर फोन करने वाले ठग ने रविशंकर के मोबाइल पर 26 जुलाई को एक लिंक भेजा, जिसे खोलते ही उनके बैंक खाते से अलग-अलग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए 2 लाख 38 हजार 836 रुपये निकाल लिए गए। आदमपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

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