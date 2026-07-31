Varanasi News: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम पर साइबर ठगी

Varanasi News: तान्या बरनवाल प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभ के नाम पर साइबर ठगी का शिकार हुईं। ठगों ने उनकी परिचित आशा कार्यकर्ता को कॉल करके विश्वास में लिया और 35,007 की ठगी की। दूसरी ओर, सौरभ सरोज ने शादी की जिद में बिजली टावर पर चढ़कर आत्महत्या की कोशिश की।

Varanasi News: चौबेपुर (वाराणसी) संवाद। कस्बा निवासी तान्या बरनवाल प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभ के नाम पर साइबर ठगी का शिकार हो गईं। साइबर ठगों ने उनकी परिचित आशा कार्यकर्ता को कॉन्फ्रेंस कॉल पर जोड़कर विश्वास में लिया और फिर व्हाट्सऐप कॉल पर मोबाइल की स्क्रीन साझा कराकर 35,007 की ठगी कर ली। पीड़िता ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के साथ ही स्थानीय पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने बताया कि उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने पहले से ही उनकी परिचित आशा कार्यकर्ता गीता देवी को कॉन्फ्रेंस कॉल पर जोड़ रखा था। दोनों ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का पोर्टल खुला है और समय कम होने के कारण तत्काल प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कुछ ही देर बाद आरोपी ने व्हाट्सऐप कॉल कर मोबाइल की स्क्रीन साझा करने और गूगल पे खोलने के लिए कहा। महिला ने संकोच जताया तो आरोपी ने कहा,जब आपकी आशा आंटी कह रही हैं, तब प्रक्रिया पूरी कर दीजिए। सरकारी योजना की प्रक्रिया समझकर महिला ने बताए गए सभी चरण पूरे कर दिए। कुछ देर बाद जब महिला ने अपना बैंक खाता देखा तो पता चला कि उनके खाते से गिफ्ट कार्ड खरीदने के नाम पर ठगी हो गई।

शादी की जिद लिये बिजली के टावर पर चढ़ा युवक बड़ागांव। वार गांव में गुरुवार की शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक शादी की जिद लिये बिजली टावर पर चढ़ गया। युवक ने खुद ही डायल 112 पर फोन कर पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे तक समझाने-बुझाने के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया। घटना के दौरान आसपास के लोगों की भीड़ भी जुट गई थी।

जानकारी के अनुसार, बड़ागांव थाना क्षेत्र के अहरक पुरबपुर गांव निवासी 21 वर्षीय सौरभ सरोज पेंटिंग करता है। सौरभ का कहना है कि वह पड़ोसी गांव की एक युवती से पिछले पांच वर्षों से प्रेम करता है और उससे शादी करना चाहता है। हालांकि, दोनों परिवार इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं, जिसके चलते वह मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। सौरभ ने पुलिस को बताया कि गुरुवार शाम उसकी अपनी प्रेमिका से फोन पर बातचीत हुई थी। बातचीत के दौरान जब उसने शादी के बारे में पूछा, तो युवती ने बताया कि उसके परिजन इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हैं। यह बात सुनकर वह काफी निराश हो गया। इसके बाद शाम करीब छह बजे वह अपने घर से लगभग दो किलोमीटर दूर प्रेमिका के गांव की ओर पहुंचा और उसके घर से करीब 500 मीटर पहले स्थित बिजली के टावर पर चढ़ गया।