Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Varanasi News: तीन बैंक खातों से उड़ा दिए 5.57 लाख

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

Varanasi News: शिवपुर के अवधेश प्रताप सिंह के तीन बैंक खातों से साइबर अपराधियों ने 5.57 लाख रुपये चुरा लिए। पीड़ित ने शिवपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया कि ठगों ने आधार लिंक कराने का झांसा देकर पैसे निकाले। उन्होंने 21 जुलाई तक पैसे निकाले, जिससे उन्हें ठगी का अहसास हुआ।

Varanasi News: तीन बैंक खातों से उड़ा दिए 5.57 लाख

Varanasi News: शिवपुर (वाराणसी)। साइबर अपराधियों ने गणेशपुर (तरना) निवासी अवधेश प्रताप सिंह के तीन बैंक खातों से 5.57 लाख रुपये उड़ा दिये। पीड़ित ने बुधवार को शिवपुर थाने में तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि आधार लिंक कराने का झांसा देकर ठगों ने उनके अलग-अलग बैंक खातों से 21 जुलाई तक रुपये निकाले। उनके पास मैसेज जाने पर खातों की जांच की तो ठगे जाने का अहसास हुआ।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Aadhaar Varanasi Latest News Cyber Crime अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।