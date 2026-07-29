Varanasi News: तीन बैंक खातों से उड़ा दिए 5.57 लाख
Varanasi News: शिवपुर के अवधेश प्रताप सिंह के तीन बैंक खातों से साइबर अपराधियों ने 5.57 लाख रुपये चुरा लिए। पीड़ित ने शिवपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया कि ठगों ने आधार लिंक कराने का झांसा देकर पैसे निकाले। उन्होंने 21 जुलाई तक पैसे निकाले, जिससे उन्हें ठगी का अहसास हुआ।
Varanasi News: शिवपुर (वाराणसी)। साइबर अपराधियों ने गणेशपुर (तरना) निवासी अवधेश प्रताप सिंह के तीन बैंक खातों से 5.57 लाख रुपये उड़ा दिये। पीड़ित ने बुधवार को शिवपुर थाने में तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि आधार लिंक कराने का झांसा देकर ठगों ने उनके अलग-अलग बैंक खातों से 21 जुलाई तक रुपये निकाले। उनके पास मैसेज जाने पर खातों की जांच की तो ठगे जाने का अहसास हुआ।
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