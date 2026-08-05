Varanasi News: गोपाल मंदिर में आरंभ हुई कजरी की कार्यशाला
Varanasi News: वाराणसी में श्रीगोपाल मंदिर पर श्रीवल्लभ युवा परिषद द्वारा 'फुहार सावन की' कजरी कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में प्रशिक्षक प्रो. सीमा वर्मा ने कजरी की प्रासंगिकता समझाई। अतिथि डॉ. प्रीतेश आचार्य ने प्रशिक्षण पर चर्चा की। इस अवसर पर शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति भी दी गई।
Varanasi News: वाराणसी, मुख्य संवाददाता। चौखंभा स्थित प्राचीन श्रीगोपाल मंदिर षष्ठपीठ के सभागर में श्रीवल्लभ युवा परिषद की ओर से कजरी कार्यशाला ‘फुहार सावन की’ का आरंभ बुधवार को हुआ। कार्यशाला की मुख्य प्रशिक्षक वीकेएम पीजी कॉलेज की प्रो.सीमा वर्मा ने पहले दिन कजरी की प्रासंगिकता समझाते हुए गोपाल मंदिर की भक्ति परंपरा से जुड़ी कजरी रचनाओं का प्रशिक्षण दिया। विशिष्ट अतिथि डॉ. प्रीतेश आचार्य ने प्रशिक्षण और प्रदर्शन से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा की। दीपेश चौधरी ने कहा कि उनके पूर्वज भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित कजरियां अब भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। इससे पूर्व श्रेया पांडेय ने सरस्वती वंदना की। हारमोनियम पर संगत पं.जमुना वल्लभ गुजराती ने की।
अतिथियों का स्वागत संस्था के अध्यक्ष लोकेश गुप्ता, संचालन नीता दिशावाल एवं धन्यवाद ज्ञापन स्वरंगिनी राज प्रिया ने किया।
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