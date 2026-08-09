Varanasi News: वरुणा संध्या में दिखी कथक की मनोहारी छटा
Varanasi News: वाराणसी में छावनी परिषद एवं दीपिका कल्चरल सोसाइटी द्वारा 'वरुणा संध्या' का आयोजन हुआ। इसमें कथक नृत्य कलाकार संस्कृति शर्मा ने अद्भुत प्रदर्शन किया। उनकी प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम में समाज के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने संस्कृति को सम्मानित किया।
Varanasi News: वाराणसी। छावनी परिषद एवं दीपिका कल्चरल सोसाइटी की ओर से शनिवार को कैंटोंमेंट स्थित नेहरू पार्क में हुए ‘वरुणा संध्या’ में बनारस घराना की संस्कृति शर्मा ने भावपूर्ण कथक नृत्य की प्रस्तुति दी। उनकी प्रस्तुति ने कला प्रेमियों को देर तक बांधे रखा और पूरा परिसर तालियों की गूंजता रहा। संस्कृति ने देवी स्तुति ‘जय जय जननी देवी’ से शुभारंभ किया। उन्होंने बारिश और घुंघरुओं के भाव को कथक की भाषा में बेहद आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया। ‘झनक-झनक बाजे’ की प्रस्तुति में उनकी लयकारी और पद संचालन ने दर्शकों को विशेष रूप से प्रभावित किया। ‘ठुमकि चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया’ पर भावनृत्य इस प्रस्तुति का सबसे सशक्त पक्ष रहा।
सोसाइटी के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने कलाकार को सम्मानित किया। संचालन तनुज वर्मा और धन्यवाद ज्ञापन परिषद के अभियंता सचिन कुमार श्रीवास्तव ने किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।