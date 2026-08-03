Varanasi News: कथक की मनमोहक प्रस्तुतियों से सजी सांस्कृतिक संध्या
Varanasi News: वाराणसी के नमो घाट पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या ‘काशी वंदन’ में संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। युवा शास्त्रीय गायक शनि मिश्रा ने अपने गायन से कार्यक्रम की शुरुआत की, जबकि नृत्य निर्देशिका नंदिनी सिंह की शिष्याओं ने मनोहर नृत्य प्रस्तुत किए।
Varanasi News: वाराणसी। नमो घाट पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या ‘काशी वंदन’ रविवार को संगीत, नृत्य और भारतीय संस्कृति की अनुपम छटा से सराबोर रही। स्थानीय कलाकारों की भावपूर्ण प्रस्तुतियों ने दर्शकों को देर तक मंत्रमुग्ध रखा। शुभारंभ बनारस के उभरते युवा शास्त्रीय गायक शनि मिश्रा के गायन से हुआ। उन्होंने ‘कैलाश के वासी’, ‘बरसन लगे बदरिया’ तथा लोकप्रिय लोकगीत ‘मिर्जापुर भइले गुलजार’ की प्रस्तुति से श्रोताओं की वाहवाही बटोरी। नृत्य निर्देशिका नंदिनी सिंह के निर्देशन में उनकी शिष्याओं-केतकी दीक्षित एवं वर्तिका सिंह ने श्रीराम स्तुति, तराना कथक और संपूर्ण रामायण की भावपूर्ण प्रस्तुति दी।
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