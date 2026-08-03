Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Varanasi News: कथक की मनमोहक प्रस्तुतियों से सजी सांस्कृतिक संध्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

Varanasi News: वाराणसी के नमो घाट पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या ‘काशी वंदन’ में संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। युवा शास्त्रीय गायक शनि मिश्रा ने अपने गायन से कार्यक्रम की शुरुआत की, जबकि नृत्य निर्देशिका नंदिनी सिंह की शिष्याओं ने मनोहर नृत्य प्रस्तुत किए।

Varanasi News: कथक की मनमोहक प्रस्तुतियों से सजी सांस्कृतिक संध्या

Varanasi News: वाराणसी। नमो घाट पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या ‘काशी वंदन’ रविवार को संगीत, नृत्य और भारतीय संस्कृति की अनुपम छटा से सराबोर रही। स्थानीय कलाकारों की भावपूर्ण प्रस्तुतियों ने दर्शकों को देर तक मंत्रमुग्ध रखा। शुभारंभ बनारस के उभरते युवा शास्त्रीय गायक शनि मिश्रा के गायन से हुआ। उन्होंने ‘कैलाश के वासी’, ‘बरसन लगे बदरिया’ तथा लोकप्रिय लोकगीत ‘मिर्जापुर भइले गुलजार’ की प्रस्तुति से श्रोताओं की वाहवाही बटोरी। नृत्य निर्देशिका नंदिनी सिंह के निर्देशन में उनकी शिष्याओं-केतकी दीक्षित एवं वर्तिका सिंह ने श्रीराम स्तुति, तराना कथक और संपूर्ण रामायण की भावपूर्ण प्रस्तुति दी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Varanasi Varanasi Latest News Varanasi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।