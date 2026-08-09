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Varanasi News: संकट दहन हनुमान का हुआ हरियाली शृंगार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में नीचीबाग स्थित प्राचीन श्रीसंक्रात दहन हनुमान मंदिर में व्यापार मंडल द्वारा हरियाली शृंगार किया गया। मंदिर को सजाया गया और पूजन-आरती की गई। बड़ी संख्या में स्वजन और व्यापारियों ने दर्शन किया। व्यापार मंडल ने धार्मिक-सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लिया।

Varanasi News: संकट दहन हनुमान का हुआ हरियाली शृंगार

Varanasi News: वाराणसी, मुख्य संवाददाता। गोस्वामी तुलसीदास की ओर से नीचीबाग में स्थापित प्राचीन श्रीसंकट दहन हनुमान मंदिर में शनिवार को नीचीबाग बुलानाला व्यापार मंडल की ओर से हरियाली शृंगार हुआ। मंदिर परिसर को हरी पत्तियों एवं रंगबिरंगे पुष्प से सजाया गया। विधिवत पूजा-अर्चना एवं आरती की गई। बड़ी संख्या में व्यापारियों, पदाधिकारियों, वरिष्ठजनों, मातृशक्ति ने बजरंगबली का दर्शन-पूजन किया। नीचीबाग बुलानाला व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता एवं राजेश सोनी ने कहा कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत बनाए रखना व्यापार मंडल का प्रमुख उद्देश्य है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी, काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष राकेश जैन, पवन मोदी, रविशंकर सिंह, रवि सर्राफ, सत्यनारायण सेठ, पम्मी सराफ, प्रदीप जायसवाल, किशन दीक्षित, शालिनी गोस्वामी आदि का अभिनंदन किया गया।

महामंत्री अश्विनी शाह, पीयूष नागर, सीताराम केशरी, सोनालाल सेठ, केशरीनंदन उपाध्याय आदि ने सहयोग किया।

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