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Varanasi News: रोपवे को जोड़ने वाले एफओबी का निर्माण शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी कैंट स्टेशन को रोपवे के पहले स्टेशन से जोड़ने के लिए फुट ओवरब्रिज का निर्माण शुरू हो गया है। वर्तमान में पुराने स्ट्रक्चर को हटाया जा रहा है। रोपवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन के बीच एक नया एफओबी बनाया जाएगा, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। निर्माण का लक्ष्य दो महीने में पूरा करना है।

Varanasi News: रोपवे को जोड़ने वाले एफओबी का निर्माण शुरू

Varanasi News: वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। कैंट स्टेशन को रोपवे के पहले स्टेशन से जोड़ने के लिए फुट ओवरब्रिज (एफओबी) का निर्माण शुरू हो गया है। फिलहाल रेलवे के पुराने स्ट्रक्चर को हटाया जा रहा है। इसके बाद कॉलम (पिलर) का निर्माण शुरू होगा। वाराणसी जंक्शन (कैंट स्टेशन) के सर्कुलेटिंग एरिया में रोपवे के पहले स्टेशन का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। इसे रेलवे स्टेशन के तीसरे यात्री हाल के ऊपरी हिस्से से जोड़ा जाना है, ताकि प्लेटफॉर्म पर उतरने के बाद रेलयात्री न्यू फुट ओवरब्रिज से होकर सीधे रोपवे स्टेशन में प्रवेश कर सकें। दोनों स्टेशनों को जोड़ने के लिए सात मीटर लम्बे और पांच मीटर चौड़े फुट ओवरब्रिज का निर्माण होना है।

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रोपवे का निर्माण करा रही कार्यदायी एजेंसी एफओबी बनवा रही है। अभी तीसरे यात्री हॉल के आसपास लगे पुराने स्ट्रक्चर (शेड आदि) हटाए जा रहे हैं। दो महीने में एफओबी निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

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