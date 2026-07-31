Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Varanasi News: दालमंडी मार्ग चौड़ीकरण: सड़क निर्माण के लिए अगले हफ्ते भूमि पूजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

Varanasi News: वाराणसी में दालमंडी सड़क का निर्माण जल्द ही शुरू होगा। अगले हफ्ते भूमि पूजन होगा, जिसके बाद समतलीकरण, खोदाई और नाली-डक्ट निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। 221 करोड़ रुपये की लागत से 650 मीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा। 144 भवनों को तोड़ दिया गया है और निर्माण के लिए तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं।

Varanasi News: दालमंडी मार्ग चौड़ीकरण: सड़क निर्माण के लिए अगले हफ्ते भूमि पूजन

Varanasi News: वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। दालमंडी की सड़क जल्दी ही बनने लग जाएगी। इसके लिए अगले हफ्ते भूमि पूजन होगा। फिर समतलीकरण, खोदाई, नाली-डक्ट निर्माण शुरू होंगे। पीडब्ल्यूडी (प्रांतीय खंड) ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दालमंडी मार्ग को लगभग 221 करोड़ रुपये की लागत से 17.4 मीटर चौड़ा किया जाना है। इसमें करीब 197 करोड़ रुपये मुआवजा-क्षतिपूर्ति और 16 करोड़ रुपये सिविल वर्क पर खर्च होने हैं। शेष लागत बिजली के पोल और पेयजल पाइपलाइन की शिफ्टिंग पर आएगी। इस सड़क की लंबाई 650 मीटर होगी。

भवनों का ध्वस्तीकरण

इसके दायरे में 184 भवन आ रहे थे। इनमें लगभग 144 भवन तोड़े जा चुके हैं। अब करीब 40 भवनों की रजिस्ट्री शेष रह गई है। 140 भवन पूरी तरह से जमींदोज किए जा चुके हैं। तीन दर्जन भवनों का ध्वस्तीकरण चल रहा है। अब सड़क निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। मकानों के ध्वस्त होने के बाद निर्माण के लिए चौक थाने की ओर पर्याप्त जगह मिल गई है। इसी साइड से भूमि पूजन होने की पूरी सम्भावना भी है।

निर्माण का लक्ष्य

बता दें कि लोक निर्माण विभाग ने जुलाई में ही सड़क निर्माण शुरू करने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से यह यह सम्भव नहीं हो पाया। इस मार्ग के चौड़ा होने से बाबा विश्वनाथ धाम जाने की राह और सुगम हो जाएगी।

सामान्य प्रश्न

दालमंडी सड़क का भूमि पूजन कब होगा?
अगले हफ्ते भूमि पूजन होगा।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Varanasi Varanasi Latest News Varanasi News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।