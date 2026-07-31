Varanasi News: दालमंडी मार्ग चौड़ीकरण: सड़क निर्माण के लिए अगले हफ्ते भूमि पूजन

Varanasi News: दालमंडी मार्ग चौड़ीकरण: सड़क निर्माण के लिए अगले हफ्ते भूमि पूजन
Varanasi News: वाराणसी में दालमंडी सड़क का निर्माण जल्द ही शुरू होगा। अगले हफ्ते भूमि पूजन होगा, जिसके बाद समतलीकरण, खोदाई और नाली-डक्ट निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। 221 करोड़ रुपये की लागत से 650 मीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा। 144 भवनों को तोड़ दिया गया है और निर्माण के लिए तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं।
Varanasi News: वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। दालमंडी की सड़क जल्दी ही बनने लग जाएगी। इसके लिए अगले हफ्ते भूमि पूजन होगा। फिर समतलीकरण, खोदाई, नाली-डक्ट निर्माण शुरू होंगे। पीडब्ल्यूडी (प्रांतीय खंड) ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दालमंडी मार्ग को लगभग 221 करोड़ रुपये की लागत से 17.4 मीटर चौड़ा किया जाना है। इसमें करीब 197 करोड़ रुपये मुआवजा-क्षतिपूर्ति और 16 करोड़ रुपये सिविल वर्क पर खर्च होने हैं। शेष लागत बिजली के पोल और पेयजल पाइपलाइन की शिफ्टिंग पर आएगी। इस सड़क की लंबाई 650 मीटर होगी。
भवनों का ध्वस्तीकरण
इसके दायरे में 184 भवन आ रहे थे। इनमें लगभग 144 भवन तोड़े जा चुके हैं। अब करीब 40 भवनों की रजिस्ट्री शेष रह गई है। 140 भवन पूरी तरह से जमींदोज किए जा चुके हैं। तीन दर्जन भवनों का ध्वस्तीकरण चल रहा है। अब सड़क निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। मकानों के ध्वस्त होने के बाद निर्माण के लिए चौक थाने की ओर पर्याप्त जगह मिल गई है। इसी साइड से भूमि पूजन होने की पूरी सम्भावना भी है।
निर्माण का लक्ष्य
बता दें कि लोक निर्माण विभाग ने जुलाई में ही सड़क निर्माण शुरू करने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से यह यह सम्भव नहीं हो पाया। इस मार्ग के चौड़ा होने से बाबा विश्वनाथ धाम जाने की राह और सुगम हो जाएगी।
सामान्य प्रश्न
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