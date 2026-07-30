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Varanasi News: प्रभाती में तेजस्वी शशांक का शास्त्रीय गायन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में बुधवार को अस्सी घाट पर सुबह-ए-बनारस आनंद कानन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में तरुण कलाकार तेजस्वी शशांक ने शास्त्रीय गायन प्रस्तुत किया। उन्होंने समयानुकूल राग का चयन करते हुए पारंपरिक बंदिशें सुनाईं। कार्यक्रम का समापन गुरु वंदना से हुआ, जिसमें तबले पर कृष्ण कुमार उपाध्याय और हारमोनियम पर प्रवीण कुमार सिंह ने संगत की।

प्रभाती में तेजस्वी शशांक का शास्त्रीय गायन
प्रभाती में तेजस्वी शशांक का शास्त्रीय गायन

Varanasi News: वाराणसी। सुबह-ए-बनारस आनंद कानन की ओर से अस्सी घाट पर बुधवार को हुई प्रभाती में तरुण कलाकार तेजस्वी शशांक का शास्त्रीय गायन हुआ। उन्होंने समयानुकूल राग का चयन किया। विलंबित और द्रुत लय में उन्होंने पारंपरिक बंदिशें सुनाई। गायन का समापन गुरु वंदना से किया। उनके साथ तबला पर कृष्ण कुमार उपाध्याय और हारमोनियम पर प्रवीण कुमार सिंह ने संगत की। संचालन डॉ. प्रीतेश आचार्य ने किया।

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